蔣萬安諷台獨一變再變 沈伯洋：「增修條文取代本文」是法律系大一程度

民進黨立委沈伯洋出席立法院國防與外交委員會。（記者廖振輝攝）

針對台北市長蔣萬安上午受訪時嘲諷，民進黨的台獨就像月亮，初一十五不一樣，並聲稱自己滿同情民進黨台北市長參選人沈伯洋的。對此，沈稍早回應，民進黨台獨黨綱已被「台灣前途決議文」覆蓋過去了，就如「憲法」本文被增修條文取代一般，這是任何法律系大一就可以明瞭的程度。

沈伯洋在立院受訪時說，他之前有提過，所謂台獨黨綱，現在已經有「台灣前途決議文」覆蓋過去了。有了解法律的人都可以知道，就像今天「憲法」有憲法本文、憲法增修條文，上政府網站都還可以看到憲法本文，但本文會被凍結，並被增修條文取代，這是任何法律系大一就可以明瞭的程度。

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「這沒有什麼初一十五不一樣！」沈伯洋強調，從1991年的（台獨黨綱）到1999年的「台灣前途決議文」，沒有任何改變，不知道蔣萬安想要同情什麼事情。

沈伯洋說明，自1999年開始，民進黨就以「台灣前途決議文」為主，就跟增修條文取代本文一模一樣。台灣前途決議文內容講得非常清楚，包括台灣是一個主權獨立的國家，台灣前途要由全台2300萬人民決定。

沈伯洋批評，這已經是20多年前的事情，但他們重複一直在問一樣的問題，其實是在欺瞞民眾，明明1999年就已解決的事情，卻不好好跟民眾講，才導致許多人產生誤解。現在不應再繼續討論這些20多年前的問題，應專心討論市政與台北市民會遇到的議題。

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