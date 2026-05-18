馬文君刪凍無人機潛艦預算 徐巧芯：非最終結果、國民黨都支持無人機

國民黨立委徐巧芯今（18）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪。（圖由《中午來開匯》提供）

立法院外交及國防委員會近期將審議今年度中央政府總預算國防部部分，國民黨立委馬文君提案刪除「無人載具前瞻技術多元整合開發計畫」預算，並凍結「潛艦國造第三階段後續艦籌建」預算，遭批評傷害國家產業發展。國民黨立委徐巧芯表示，國民黨都支持無人機，馬文君雖說要凍結，但仍未經過審查，都不是最終結果。她指出，國防部相關預算140至170億不等，且每一年都有再買，並非外界傳言的不買。

徐巧芯今（18）日接受主持人黃光芹《CNEWS匯流新聞網》政論live直播節目《中午來開匯》專訪，對於馬文君談及軍購，稱「若我做主支持的是0」，徐巧芯表示，馬文君的意思是反對特別預算，相關案件要編列在一般預算。「不能用特別預算一直加，最後債留子孫。」

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徐巧芯質疑，過去無人機都編在一般預算，現在突然舉債編到特別預算，難道過去編列的都是錯的嗎？她強調，年度性預算可以增加規模，但不能透過特別預算，甚至大於一般預算，如此將不符合預算審議。

徐巧芯指出，115年經常性預算5600億，再搭配4項特別條例，總額才會高達9500億，但她不希望有更多特別條例、特別預算債留子孫，還是要回歸到一般年度預算，如此才可以一筆筆詳細監督。

徐巧芯強調，無人機可以有、也應該要有，可是不需要編入特別預算，只要國家有需要就送預算進來，編在年度預算及追加預算，也不需要發價書，審查通過就公開招標，如果招標有問題立委就會提出質疑，一切就是這麼簡單。

「我們也會思考該公司資本額是多少？有正規嗎？有能力做嗎？有實戰經驗嗎？對立委們的後續審查才有著力點。」徐巧芯更以台北市長蔣萬安日前處理輝達土地案為例，曾挨批是圖利輝達，但其本意是為了留下台灣未來的護國神山，目的是要在台灣發展好的產業；而詳細審查則是避免綠友友靠關係而得到標案。

而在美國總統川普結束川習會離開中國後，針對台灣獨立、軍購等議題表示「不希望看到有人獨立」、「軍購是很好的籌碼」等，徐巧芯指出，川普對台灣的態度轉變，與藍營先前預測的狀況如出一轍，台灣不能成為別人談判的籌碼，在美方正式軍售發價書來之前先保護自己並沒有錯。

徐巧芯也提到，身兼民進黨主席的總統賴清德昨日發文稱「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」，但賴是把中華民國現狀改為台灣獨立，那川普所接收到的資訊就是「還在講台獨」，那到底是在野黨擋住軍購？還是賴清德擋住呢？

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