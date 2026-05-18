國合會於WHA場邊簽署合作意向書 將助烏克蘭戰爭截肢者重建生活

國合會與馬爾他國際（Malteser International）在日內瓦首屆「WHA台灣智慧醫療暨健康產業展」開幕式期間，簽署「烏克蘭人道援助計畫合作意向書」，外交部長林佳龍在場見證。（圖由國合會提供）

國合會與馬爾他國際（Malteser International）在日內瓦首屆「WHA台灣智慧醫療暨健康產業展」開幕式期間，簽署「烏克蘭人道援助計畫合作意向書」，外交部長林佳龍在場見證。將助因戰爭截肢、受傷的烏克蘭民眾逐步重建生活。

國合會說明，「烏克蘭人道援助計畫合作意向書」簽署後，國合會與馬爾他國際雙方將秉持人道精神，共同協助受俄烏戰爭影響而截肢或受傷的烏克蘭民眾與其家庭，強化復健服務與心理社會支持，協助其逐步重建生活。簽約儀式由我國外交部長林佳龍及馬爾他騎士團（Sovereign Order of Malta）駐團副常代Jean-François KAMMER大使出席見證。

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國合會副秘書長李志宏致詞時表示，此計畫不僅是國合會與馬爾他國際建立夥伴關係的里程碑，更彰顯台灣與馬爾他騎士團在「人道無國界」的共同信念。

李志宏說，面對戰爭與危機，台灣的人道援助不受國界限制，始終秉持著「以人為本」的核心價值，將關懷化為實質的行動與支持。國合會期待與馬爾他國際攜手合作，支持受戰爭影響的烏克蘭人民逐步重建生活，並為其長期復原與社會融入貢獻心力。

馬爾他國際營運主任Izabella Toth表示，馬爾他騎士團、馬爾他國際與台灣在支持烏克蘭人民方面建立了深具意義的夥伴關係，期待透過雙方合作，為受戰爭影響的民眾帶來長遠且正面的影響。

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