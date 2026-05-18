花蓮總預算府會爭議交內政部定案 議長張峻：回歸縣議會監督

花蓮縣議會議長張峻。（資料照）

花蓮縣政府今年度總預算因府會雙方針對馬太鞍溪堰塞湖災後重建預算爭議至今，縣府依法請內政部協商，內政部今決定，因1個月協商期滿府會雙方仍無法達成共識，原則尊重縣政府編列預算內容照編列數通過，而縣議會則可依照地方制度賦予法定職權進行監督，在會期內安排縣府首長進行專案報告；縣議會議長張峻說，接下來，議會仍會持續依法監督，議會未來仍會持續嚴格監督預算執行，要求公開透明，確保災後重建。

花蓮縣政府指出，內政部今日已正式函復，內容載明5月11日再邀集中央各機關審視花蓮縣預算案，經各機關檢視後認定編列內容符合相關法令，表示「原則尊重花蓮縣政府編列之預算內容」，同意依原編列數全數通過。

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縣府也說明，對於民眾關心的各項福利新措施，包括65歲健保補助、假牙補助、敬老愛心計程車補助調升，以及青年創業獎勵、婦幼照護等多項今年度新措施。縣府目前正依內政部核定結果完成後續法定預算程序，將在完成相關行政程序後，以最快速度推動辦理，請民眾留意縣府後續正式公告內容為準。

花蓮縣政府表示，縣府始終秉持依法行政，堅守花蓮鄉親權益。花蓮縣長徐榛蔚亦高度重視馬太鞍災後復建工作，分別於去年10月31日上午、今年5月15日下午，兩度赴議會報告復建進度，並在議會監督下，讓災區早日恢復安定生活。後續縣府將依中央核定結果，依法辦理115年度預算執行，持續推動重大建設、災後重建、社福照顧及民生服務，讓預算用在鄉親需要的地方，為花蓮爭取最大權益。

縣議會議長張峻則在臉書上說，尊重中央依法所做的決定，但要再次向花蓮鄉親說明，花蓮縣議會從頭到尾，從來不是「故意卡預算」、也不是「不審預算」，議會真正關心的，是在花蓮經歷重大災害後，縣政府如何把每一分納稅人的錢，用在最需要的地方。尤其內政部函文中也特別提到的兩項重點：「馬太鞍溪災後重建經費規劃」以及「各鄉鎮市補助款分配公平性」。這些問題，本來就應該公開透明，接受民意監督。

張峻說，事實上，議會早已正式函文邀請徐榛蔚縣長率相關局處首長到會進行專案報告，希望把事情向縣人說清楚、講明白，但至今仍未能由縣長親自到議會完整說明；今年花蓮縣政府握有高達401億元、史上最高的總預算，這不是任何人的錢，而是全體花蓮鄉親的血汗錢。因此，議會未來仍會持續嚴格監督預算執行，要求公開透明，確保災後重建、地方建設與各鄉鎮市資源分配，都能真正做到公平與有效，監督不是對立，而是對花蓮未來的責任。

花蓮縣議會聲明指出，對於115年度高達401億元的史上最多預算經費，議會呼籲花蓮縣政府應秉持審慎態度，善用納稅人的每一分錢，議會也將持續嚴格監督各項預算的執行情形，將依內政部公文指示及地方制度法第49條第1項規定，擇日安排花蓮縣長徐榛蔚，於開議期間率領相關局處首長到會進行專案報告。誠摯希望徐榛蔚縣長及縣政府團隊屆時能妥善回應、詳細說明相關規劃，讓重建經費真正用在刀口上，保障全體縣民的福祉與花蓮的永續發展。

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