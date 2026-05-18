因應少子化 國民黨團提0到15歲每月5000元育兒補助3項對策

立院國民黨團召開「拯救國家未來：對抗少子化的民生政策」記者會，現場並由書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、立委謝龍介（左）分別說明。（記者田裕華攝）

因應少子化，立法院國民黨團今日提出3項應對政策，包括0到6歲孩子健保費免費；0到6歲托育補助每半年2萬元；0到15歲每月5000元育兒補助，3項政策預算規模大約1年2416億元，不到GDP的1％，大約只佔今年總預算的8％。國民黨團表示，少子化是國家存亡的問題，民進黨不做，國民黨來做，呼籲政府不要再把改善少子化當成口號。

國民黨團書記長林沛祥表示，談到國安，有人認為是飛彈、或軍購、或兵役，但是如果一個國家連孩子都越來越少，連下一代都不敢出生，這才是最嚴重的國安危機。國民黨團提出的這3項政策，可以讓年輕人敢結婚、年輕家庭敢生孩子、父母願意留在台灣、國家擁有下一代。

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國民黨團首席副書記長許宇甄指出，根據各項國際權威機構的統計預測，台灣的生育率已經連續5年蟬聯「全球倒數第一」。2025年的新生兒數量，已經跌破11萬大關，來到歷史新低的10萬7000人。相較於10年前還有20萬的新生兒，出生率直接腰斬，當一個國家的勞動力面臨無可挽回的斷層，未來的經濟發展、長照體系甚至是國家防衛，都將面臨無人可撐的絕境。

許宇甄表示，亞洲鄰近國家面對少子化提出具體對策內容，日本開始推動「出生後休業支援」，破除就業限制，全面開放托兒所，雙親同請育嬰假，享加碼給付金；韓國則發放高額的「父母津貼」和「新生兒迎接金」，多子家庭享受購屋優先權利與低利；新加坡設立了「等額配對」，由政府與父母共同為孩子存入基金，提出「綜合紅利」，發放花紅，母親減稅，享租屋絕對優先權。

許宇甄強調，國民黨團今天把政策、預算、配套都算得清清楚楚。我們不是在發錢，我們是在為中華民國「買保險」，為台灣的未來「打底」。投資孩子，就是投資國家的壽命。執政黨如果不願意承擔，就讓國民黨來推動。

國民黨立委謝龍介呼籲賴清德總統正視問題，少子化才是真正的國安危機，解決年輕人經濟問題，最終讓孩子「吃飯免錢、讀書免錢」，國民黨團會一步步落實、達成。

立院國民黨團召開「拯救國家未來：對抗少子化的民生政策」記者會，現場並由書記長林沛祥（中）、首席副書記長許宇甄（右）、立委謝龍介（左）分別說明。（記者田裕華攝）

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