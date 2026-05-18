共產主義被「民主、法治」KO！ 碧雲禪寺信眾集資買回產權

魏明仁利用碧雲禪寺建共產基地，結果被夷為平地。（圖由導演陳文彬提供）

善惡終有報！碧雲禪寺產權回歸，證明共產主義敵不過台灣的「民主、法治」。

記者今天實地走訪碧雲禪寺，當年被魏明仁趕出佛寺，棲身於鐵皮屋的比丘尼如今都住在歷史建築碧雲禪寺兩邊的護龍，她們說，回想起當時魏明仁囂張地她們轟出去，再逼她們把佛像、佛寺搬走，「那些惡夢都不再來了」，因為他們靠信眾的力量把產權買回來。

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比丘尼表示，當年他們委由魏明仁興建大殿，雙方合約是7130萬元完成，魏明仁以各種名目把經費爆增到上億元，她們付了9927萬，魏明仁還不滿足，硬是增到快2億元，她們還不起，魏明仁便透過官司取得地上物，把她們趕出寺，若不是社會大眾關心，她們恐怕還過著淒風苦雨的日子，真的是神明保佑。

比丘尼表示，台灣是法治的社會，魏明仁建設「共產基地」被彰化縣政府夷平，因沒有付拆除費500萬元，法務部行政執行署彰化分署進行土地拍賣，最後由她們的住持釋懷宗以1612萬元得標，現在是「物歸原主」。

縣議員許書維說，此事充分證明，「台灣、中國，一邊一國」，魏明仁拿「共產主義」來保自己的財產，結果落得債留台灣，落跑中國的命運。難怪中國很怕台灣，就是怕台灣的「民主、法治」擴及到全中國。

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