為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    共產主義被「民主、法治」KO！ 碧雲禪寺信眾集資買回產權

    2026/05/18 13:25 記者顏宏駿／彰化報導
    魏明仁利用碧雲禪寺建共產基地，結果被夷為平地。（圖由導演陳文彬提供）

    魏明仁利用碧雲禪寺建共產基地，結果被夷為平地。（圖由導演陳文彬提供）

    善惡終有報！碧雲禪寺產權回歸，證明共產主義敵不過台灣的「民主、法治」。

    記者今天實地走訪碧雲禪寺，當年被魏明仁趕出佛寺，棲身於鐵皮屋的比丘尼如今都住在歷史建築碧雲禪寺兩邊的護龍，她們說，回想起當時魏明仁囂張地她們轟出去，再逼她們把佛像、佛寺搬走，「那些惡夢都不再來了」，因為他們靠信眾的力量把產權買回來。

    比丘尼表示，當年他們委由魏明仁興建大殿，雙方合約是7130萬元完成，魏明仁以各種名目把經費爆增到上億元，她們付了9927萬，魏明仁還不滿足，硬是增到快2億元，她們還不起，魏明仁便透過官司取得地上物，把她們趕出寺，若不是社會大眾關心，她們恐怕還過著淒風苦雨的日子，真的是神明保佑。

    比丘尼表示，台灣是法治的社會，魏明仁建設「共產基地」被彰化縣政府夷平，因沒有付拆除費500萬元，法務部行政執行署彰化分署進行土地拍賣，最後由她們的住持釋懷宗以1612萬元得標，現在是「物歸原主」。

    縣議員許書維說，此事充分證明，「台灣、中國，一邊一國」，魏明仁拿「共產主義」來保自己的財產，結果落得債留台灣，落跑中國的命運。難怪中國很怕台灣，就是怕台灣的「民主、法治」擴及到全中國。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播