為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    吳宗憲拚宜蘭縣長！5/19首造勢邀蔣萬安站台 輔選大咖不見鄭麗文

    2026/05/18 13:16 記者江志雄／宜蘭報導
    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，明天將舉辦首場造勢活動，邀請台北市長蔣萬安到場力挺。（圖由吳宗憲競辦提供）

    國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，明天將舉辦首場造勢活動，邀請台北市長蔣萬安到場力挺。（圖由吳宗憲競辦提供）

    藍、白共推的國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲明天（19日）將舉辦首場造勢活動，邀請宜蘭女婿、台北市長蔣萬安到場力挺，受邀站台大咖名單中不見黨主席鄭麗文，至於未來是否力邀鄭麗文輔選？吳宗憲競辦發言人鄭皓文今天回應，遵照黨中央安排。

    年底的宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳，國民黨及民眾黨各自徵召不分區立委吳宗憲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，本月4日，吳宗憲在兩黨整合民調中勝出，代表藍、白陣營參選。

    鄭麗文3月2日曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框，3月19日再到宜蘭拜會藍營地方大老，之後在宜蘭沒有公開輔選行程。鄭皓文說，鄭主席日後是否到宜蘭為吳宗憲站台？黨中央有輔選計畫，吳宗憲競辦遵照執行。

    吳宗憲競辦訂於明天下午5點半在宜蘭市凱旋會館舉辦參選後首場大型千人懇託會，台北市長蔣萬安、宜蘭縣議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人都將到場力挺。

    鄭麗文（右）3月2曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框。（資料照，記者江志雄攝）

    鄭麗文（右）3月2曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框。（資料照，記者江志雄攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播