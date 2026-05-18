吳宗憲拚宜蘭縣長！5/19首造勢邀蔣萬安站台 輔選大咖不見鄭麗文

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲，明天將舉辦首場造勢活動，邀請台北市長蔣萬安到場力挺。（圖由吳宗憲競辦提供）

藍、白共推的國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲明天（19日）將舉辦首場造勢活動，邀請宜蘭女婿、台北市長蔣萬安到場力挺，受邀站台大咖名單中不見黨主席鄭麗文，至於未來是否力邀鄭麗文輔選？吳宗憲競辦發言人鄭皓文今天回應，遵照黨中央安排。

年底的宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳，國民黨及民眾黨各自徵召不分區立委吳宗憲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠，本月4日，吳宗憲在兩黨整合民調中勝出，代表藍、白陣營參選。

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鄭麗文3月2日曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框，3月19日再到宜蘭拜會藍營地方大老，之後在宜蘭沒有公開輔選行程。鄭皓文說，鄭主席日後是否到宜蘭為吳宗憲站台？黨中央有輔選計畫，吳宗憲競辦遵照執行。

吳宗憲競辦訂於明天下午5點半在宜蘭市凱旋會館舉辦參選後首場大型千人懇託會，台北市長蔣萬安、宜蘭縣議長張勝德、宜蘭市長陳美玲、民眾黨宜蘭縣黨部主委陳琬惠等人都將到場力挺。

鄭麗文（右）3月2曾出席國民黨宜蘭縣黨部新春團拜，與吳宗憲同框。（資料照，記者江志雄攝）

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