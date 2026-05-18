鄭麗文高雄首面看板落腳旗美地區 高市議員參選人李振豪：深感榮幸

鄭麗文南部首面看板落腳大旗美！高市議員參選人李振豪表示深感榮幸。 （國民黨提供）

國民黨高雄市旗美地區最年輕市議員參選人李振豪，近日掛上選區第一面與國民黨主席鄭麗文、市長參選人柯志恩的合體看板，這不僅是他在大旗美地區首面看板，也是鄭麗文在高雄市與市議員參選人合體的「第一面看板」，展現力挺青年世代的強烈決心。

李振豪表示，能成為主席在高雄第一面合體看板的小雞、他深感榮幸，這不僅打破以往過去人家說國民黨重北輕南的刻板印象，更代表著國民黨對大旗美鄉親的重視，及對年輕世代接棒的殷切期許，這份「南部第一」的強力加持，為地方選情注入了一劑強心針。

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李振豪認為，對他來說這不只是一面看板，更是一份重大的責任與決心，身為這次選戰中最年輕的候選人，從決定參選到現在，內心確實承受著許多壓力與前所未有的挑戰。

他特別感謝一路上大旗美的鄉親朋友們給予了無數的溫暖鼓勵，如今再加上鄭麗文主席母雞帶小雞的全力相挺，讓他更加堅定要為家鄉奮鬥到底的信念。

李振豪進一步說明，大旗美是他從小長大的地方，這裡不該只是會讓年輕人離開的地方，而是能讓大家看見希望、願意回來發展的好所在，這塊與黨主席、市長參選人合體的看板，就是改變的起點，懇請大家給年輕人一個機會，給大旗美一個改變的契機，一起努力、一起翻轉大旗美。

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