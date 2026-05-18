為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    民眾黨劉芩妤拍外送員有三急 民眾頻「歪樓」、咪咪說話了

    2026/05/18 13:45 記者黃旭磊／台中報導
    民眾黨台中西屯區議員參選人拍助選片讓民眾歪樓。（取自劉芩妤臉書）

    民眾黨台中西屯區議員參選人拍助選片讓民眾歪樓。（取自劉芩妤臉書）

    台灣民眾黨台中西屯區議員參選人劉芩妤服務處17日揭牌，主席黃國昌等數十名白營要角到場，而在揭牌前一天，劉芩妤拍助選影片，宣稱服務處提供外送員上廁所、吹冷氣，民眾及網友稱「對著鏡頭尿尿」、「這手勢，我好像了解些什麼了」，劉芩妤強調，希望外送員們不用日曬雨淋。

    劉芩妤被粉絲暱稱為「咪咪」，16日發布助選影片訴說外送員有日曬、雨淋及尿尿急等「三急」，服務處提供免費休息空間，免費上廁所、吹冷氣及喝水，歡迎外送員多來休息，影片發佈兩天以來，吸引超過150則留言，畫面有疑似噴尿及手勢，民眾Jack說「這手勢？免費休息？空間？我好像了解些什麼了」。

    民眾辰表示，看起來是自備便當去吃，一開始看影片以為她要提供便當，由於便當可能超過選罷法律定助選文宣30元以下規定，劉芩妤說，沒有請吃便當啦，是提供服務處場地方便外送員吃便當。

    劉芩妤說，年輕里長想出腳本非常有趣，服務處可成為休息站，希望外送員們不用日曬雨淋，有免費冷氣、茶水空間休息，如果願意貼文宣，再會送袖套跟防水手機袋，臉書畫面以趣味呈現，想很久希望大家可接受表達方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播