民眾黨劉芩妤拍外送員有三急 民眾頻「歪樓」、咪咪說話了

民眾黨台中西屯區議員參選人拍助選片讓民眾歪樓。（取自劉芩妤臉書）

台灣民眾黨台中西屯區議員參選人劉芩妤服務處17日揭牌，主席黃國昌等數十名白營要角到場，而在揭牌前一天，劉芩妤拍助選影片，宣稱服務處提供外送員上廁所、吹冷氣，民眾及網友稱「對著鏡頭尿尿」、「這手勢，我好像了解些什麼了」，劉芩妤強調，希望外送員們不用日曬雨淋。

劉芩妤被粉絲暱稱為「咪咪」，16日發布助選影片訴說外送員有日曬、雨淋及尿尿急等「三急」，服務處提供免費休息空間，免費上廁所、吹冷氣及喝水，歡迎外送員多來休息，影片發佈兩天以來，吸引超過150則留言，畫面有疑似噴尿及手勢，民眾Jack說「這手勢？免費休息？空間？我好像了解些什麼了」。

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民眾辰表示，看起來是自備便當去吃，一開始看影片以為她要提供便當，由於便當可能超過選罷法律定助選文宣30元以下規定，劉芩妤說，沒有請吃便當啦，是提供服務處場地方便外送員吃便當。

劉芩妤說，年輕里長想出腳本非常有趣，服務處可成為休息站，希望外送員們不用日曬雨淋，有免費冷氣、茶水空間休息，如果願意貼文宣，再會送袖套跟防水手機袋，臉書畫面以趣味呈現，想很久希望大家可接受表達方式。

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