高嘉瑜合體沈伯洋！推「學姐弟看板」 今上架戰港湖

今（18）日高嘉瑜宣布，高嘉瑜與沈伯洋的「學姐弟聯名看板」將於今天下午上架。（圖由高嘉瑜辦公室提供）

民進黨正式徵召立委沈伯洋，挑戰尋求連任的市長蔣萬安，回鍋參選港湖議員的民進黨前立委高嘉瑜，今（18）日高嘉瑜宣布，高嘉瑜與沈伯洋的「學姐弟聯名看板」將於今天下午上架，強調要「和你站同邊」。

高嘉瑜指出，從政以來一直堅持為民發聲、和大家站在一起，不論是交通、居住、育兒、消費者權益、毛小孩醫療，還是民生經濟議題，她始終站在第一線，努力推動改革。

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高嘉瑜說，這次重新出發，參選2026港湖市議員，要主打「和你站同邊」，因為秉持著「和你站同邊」的信念，她成功推動多項改革包含，成功推動捷運東環段核定、改革虛坪制度、降低公設比、成功要求檢討調降保健食品關稅、推動降低汽車進口關稅與貨物稅、成功爭取擴大動物用藥、貓腹膜炎用藥、成功推動《檸檬車法》保障消費者、成功推動多項打詐政策守護民眾財產、成功爭取托嬰中心監視器雲端保存。

高嘉瑜表示，她相信，政治不是站在高處說話，而是站在人民身邊，未來在內湖南港，她會繼續和大家站在一起、站同邊，為市民發聲，為港湖打拚。

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