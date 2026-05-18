全台輔選？蔣萬安訪雲林看花生、鰻魚、鯛魚產業

台北市長蔣萬安到雲林參訪花生、鰻魚、鯛魚產業。（記者李文德攝）

台北市政府年初宣布全市國中小營養午餐免費，台北市長蔣萬安今（18）日率團到雲林，參訪食材產地，被外界解讀是否啟動全台輔選？不過他受訪時只提營養午餐，強調要讓孩子吃得飽、吃得好、吃得安心、吃得健康，因此要確保各項食材的品質，所以來參訪花生、鰻魚、鯛魚產業，同時推廣雲林優質的農特產。

蔣萬安今率市府團隊展開雲林參訪行程，參訪花生分級包裝作業、台灣鯛及鰻魚養殖。由雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞、立委張嘉郡、雲林縣議長黃凱陪同。首站一行人先到虎尾鎮農會參訪，先品嚐熱銷商品花生冰淇淋，蔣萬安忍不住大讚好吃，但被記者問道「要不要把它納入午餐甜點」。蔣萬安回「這熱量不低耶！但這熱量我自己吃願意」。

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隨後一行人再到花生脫殼場觀摩，更親自體驗人工挑花生，體驗綁花生肉粽。記者問蔣是否包過粽子？蔣萬安表示，以往端午節時有包過，但現在有點忘了，但看到產品有稜有角，看起來不錯」，最後一行人更是吃花生粽，合影後離開。參訪期間張嘉郡先後說「包了粽子就會『包中』」，為此行程添點選舉味。

蔣萬安被問到是否啟動全台輔選行程？他只針對今天參訪的主題答覆說，今年開始台北市國中小公私立學校營養午餐全面免費，要讓孩子吃得飽、吃得好、吃得安心健康，確保各項食材的品質、安全很重要。因此特別來到雲林，看相關食材整個生產的過程。

張麗善說，雲林縣是花生及鰻魚、台灣鯛的重要產地，管理標準或養殖技術皆達國際外銷等級，此次兩縣市合作，能將產地最安全、健康的農漁產品送達學童餐盤中。張嘉郡說，雲林縣是台灣的糧倉，不管農漁產品質都最優良，相信能夠給我們台北市小朋友最好的午餐選擇。

張嘉郡最後還說，「我想，萬安市長是我的『學長』喔，會好好加油，向他看齊、學習，向這個幸福城市邁進」。蔣萬安隨後更強調「跟嘉郡委員是非常熟的好朋友，未來一定是攜手努力、共同打拚、並肩作戰，一起支持農業、相挺農民。」

蔣萬安到雲林參訪，體驗人工挑花生。（記者李文德攝）

蔣萬安更體驗包花生粽。（記者李文德攝）

台北市長蔣萬安到雲林參訪花生、鰻魚、鯛魚產業，首站到虎尾農會品嚐花生霜淇淋。（記者李文德攝）

蔣萬安（左3）率市府團隊到雲林參訪，品嚐花生粽。（記者李文德攝）

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