沈伯洋與妻因遲到、MSN結緣 英語好則因為「她」

民進黨台北市長參選人沈伯洋，與同為補教名師的太太曾心慧，因為遲到、最後一個座位而結緣，MSN延續了互動，交往約6年後結婚。（資料照）

民進黨提名不分區立委沈伯洋參選台北市長，民進黨主席賴清德一席分享沈伯洋夫妻收養孩子的話，被斷章解讀引起風波；事實上，沈伯洋與同為補教名師的太太曾心慧，因為遲到、最後一個座位而結緣，MSN延續了互動，交往約6年後結婚。透過勵馨基金會收養女兒的過程，曾心慧一度擔心無法對沒有血緣的孩子付出完整的愛，沈伯洋告訴她「我跟你也沒有血緣，感情一樣很好」，3個沒有血緣的人組成一個美滿幸福的家庭。

沈伯洋上週三（13日）接受民進黨提名，上週五（15日）接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，於今（18日）上午播出。

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沈伯洋在節目中透露，他當兵服的是專長替代役，因為英文好，是做觀光替代役13個月；說起他的英文好，是因為母親是英文老師，小時候每天早上6點就會被叫起來要聽空中英語教室、大家說英語，聽完要寫一次，然後看對了哪些、錯了哪些，但不會有處罰，就是不斷練習。

提到他與太太的認識，是在律師訓練的最後一天；那天太太剛好遲到，座位旁剛好有空位的沈伯洋對她說「這邊可以坐」；剛好太太接下來要出國念書，他又剛好從國外回來，就說他可以分享要準備哪些東西的經驗，在當時還用MSN聊天的時代，一直聊到半夜，後來交往了6年才結婚。

沈伯洋具有台大法律、賓州大學法學雙碩士，之後回國在補習班教學，雖有考上教育部公費加申請到學校的獎學金，還是覺得「錢燒得很快」；他也說，加州爾灣的社會生態學是全美排名第二，30年沒有收過台灣人，好不容易擠進去，面對主持人稱讚他很聰明，他一再強調「我只是認真」。

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