李四川赴三峽與青農交流 力挺在地農業推廣新北品牌

國民黨新北市長參選人李四川（右二）18日與議員呂家愷（左二）赴三峽「谷芳茶園」探訪茶農甘苦。（李四川競辦提供）

國民黨新北市長參選人李四川18日與議員呂家愷赴三峽「谷芳茶園」，拜訪第7屆百大青農及新北市績優農民李昌峻，李四川表示，當選後將以42年的行政經驗，讓市府作為青農最堅實的後盾，力挺新北在地農產，用實際行動擦亮新北茶產業的品牌。

李四川捲起袖子、戴上斗笠體驗採收「一心二葉」的茶葉，聽取青農洪佳玉分享小綠葉蟬叮咬讓茶葉更甘甜的秘訣，並與青農同心手作趣味茶點「蜜香紅茶雞母蟲」，展現其一貫接地氣的「職人本色」。

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「小時候捕魚，現在老了換學採茶！」李四川幽默開講，現場笑聲不斷，看著茶園裡回鄉接棒的年輕面孔，他感性表示，現代人常常買手搖飲，但也應該要讓大家知道「茶是怎麼來的」，對於李昌峻的孩子們皆投入青農行列，以「傳承茶文化與產業」為目標，李四川表達敬佩與欣慰。

李昌峻表示，台灣農業面臨嚴重的「勞動力短缺」及極端氣候導致茶葉生產嚴重缺水等考驗，未來產業勢必要朝向自動化、機器人化轉型，將勞力密集工作用科技取代，李四川回應，新北多丘陵地形、生產成本較高，必須導入科技轉型、走「精緻化路線」並結合觀光與教育，推動異業結盟，才能在缺工潮中開創永續發展（SDGs）的新出路。

針對茶葉市場的產地辨識與溯源問題，李四川關切如何落實台灣現行的「生產溯源 QR Code」，確保台灣茶的純正血統，李四川更分享自身經驗，歐洲的朋友只要拿到台灣的茶葉當禮物，都會高興得不得了，可見台灣茶早已獲得國際高度認可，他未來將以全力做青農最堅實的後盾，用實際行動擦亮新北在地茶產業的品牌。

國民黨新北市長參選人李四川（右）18日赴三峽「谷芳茶園」探訪茶農甘苦。（李四川競辦提供）

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