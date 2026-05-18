醫美偷拍風波 內政部與電商研議針孔攝影機實名制

內政部長劉世芳。（記者廖振輝攝）

愛爾麗醫美集團日前遭踢爆在診間裝針孔攝影機，檢警與各縣市政府全面展開清查後發現，多家醫美診所也涉嫌在診間裝針孔，且遍及北中南各地。針對立法實名制購買針孔攝影設備，內政部今日說，正在與電商平台討論，在特殊規格方面會跟經濟部討論如何規範，並強調警政署已下令各地警局做聯合稽查，包含由衛福部負責的醫療、醫美診所、運動部負責的健身房、運動中心等皆為稽查對象。

國民黨立委張智倫、王鴻薇今日在內政委員會中關切醫美等公共空間偷拍問題，內政部是否考慮做針孔攝影機實名制購買，並設立相關專法管制。

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內政部政務次長馬士元說明，針孔攝影機是一種工具，偷拍行為是使用不當，但其使用範圍也包括行車記錄器、密錄器、受家暴婦女會在家中安裝、觀察家中老人安全等狀況。實名制部分規劃上要非常小心，內政部正在跟電商平台討論，若屬於特殊規格針孔攝影機，例如偽裝成偵煙器、偽裝成建築中會使用的器材等，會跟經濟部討論來規範。

內政部長劉世芳表示，針孔攝影機使用方式多元，不能只侷限在一個部會，包含買賣器材的經濟部，以及交通部、國家通訊傳播委員會（NCC），會進一步跨部會做討論研究。行政院長卓榮泰上週邀請國家通訊傳播委員會（NCC）、地方政府等討論，內政部會按照院長指示繼續與相關單位研商，希望減少民眾對被針孔偷拍的恐懼與不安。

民進黨立委黃捷也詢問，目前針對針孔裝設稽查進度如何。劉世芳表示，警政署已下令各地警局做聯合稽查，警察同仁負責違規、違法部分；目的事業主管機關則分散在不同部會，醫療、醫美診所由衛福部負責，健身房、運動中心等由運動部處理，這些都是必須聯合稽查對象，相信各地警察已在進行。

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