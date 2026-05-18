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    首頁 > 政治

    川普稱「先問台灣」再定軍售 藍委林沛祥：遲早會來、一定會來

    2026/05/18 12:54 記者林欣漢／台北報導
    立法院國民黨團記者會，右為黨團書記長林沛祥，左為立委謝龍介。（記者田裕華攝）

    立法院國民黨團記者會，右為黨團書記長林沛祥，左為立委謝龍介。（記者田裕華攝）

    美國總統川普在川習會後強調對台政策不變，並透露他將與「目前治理台灣的人」談話後，很快會做出對台軍售的決定。立法院國民黨團書記長林沛祥今日表示，美國對台第二批軍售的發價書何時到台灣，當然還是要看川普意願，他相信遲早會來，一定會來。

    林沛祥表示，今年應該還有3次「川習會」，美國對台第二批軍售的發價書何時到台灣，當然還是要看川普意願，他相信遲早會來，一定會來，但美中兩個目前唯二會影響到世界局勢的強國會怎麼談，台灣在中間扮演什麼樣的角色，我們先緩一緩，看9月中共中央總書記習近平是否真的會拜訪華府，才會知道第二批發價書跟台灣的國際地位應該是放在哪裡。

    林沛祥認為，政府應先把內政做好，務實外交，與對岸好好交流溝通，美國的政策從未改變，早在30年前、前民進黨主席施明德訪美時，美國高層就當面向施明德明示不支持台獨；前總統陳水扁與美方高層談過後，也直接說台獨是不可能的選項，今天只是換成川普在講他們一直堅持的這一件事，「聽得懂的人就聽得懂，不願意相信的人就繼續不相信。」

    對於賴清德總統昨表示，捍衛中華民國現狀沒有「台獨」問題。林沛祥說，凡走過必留下痕跡，從賴立委、賴市長、賴院長到現在的賴總統，尊重所有人的行為，但時間是最好的一面鏡子，過去的言行、做過什麼事，未來都會受到最直接的反噬。

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