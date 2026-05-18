嘆沒有「新潮流」龐大金援 柯志恩發起小額募款

柯志恩發起小額募款。（圖擷自柯志恩臉書）

打選戰沒糧草，國民黨高雄市長參選人柯志恩今（18）日透過臉書，公布政治獻金專戶，發起小額募款 ；並強調她沒有沒有財團支撐，更沒有民進黨「新潮流」龐大的金援。

2022年柯志恩倉促參選高雄市長時，募款金額約3396萬元，其中，企業捐款只有800多萬元，個人捐款2千多萬元。今年她捲土重來，但外傳募款能力只有對手民進黨市長參選人賴瑞隆的一半，這場仗並不好打。

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柯志恩今天透過臉書張選票發起小額募款，指「一張選票，一世情一世情」，一筆小額捐款，不只是恩情，更是改變一座城市的力量。

她強調，選戰進入下半場，雖然她沒有財團支撐，更沒有「新潮流」龐大的金援，但她相信只要有人民的擁戴，一定能為高雄創造新的奇蹟，懇請每一位認同清廉、公義、價值與理念的朋友，成為柯志恩最堅強的後盾。無論是300元、500元的小額捐款，或1萬元、2萬元的支持，都是和她一起拚搏的勇氣與底氣。

柯志恩表示，「真正能改變高雄的，從來不是權勢與派系，而是人民願不願意站出來」。每一份捐款，都是高雄人對未來的一份盼望、對公平正義的一次選擇、對這座城市最深的愛。她也在臉書公布政治獻金專戶的銀行、帳號，捐款上限個人最高10萬元，營利事業（公司）最高100萬元。

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