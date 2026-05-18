沈伯洋批雙城論壇「無實質意義」 蔣萬安：越困難越要交流

沈伯洋批評「雙城論壇」無實質意義，甚至淪為中國滲透破口，如當選會停辦。蔣萬安受訪表示，雙城論壇是目前兩岸之間僅存唯一官方交流的管道。兩岸關係越困難，越需要溝通交流。（記者李文德攝）

民進黨台北市長參選人、立委沈伯洋，批評北市府舉辦「雙城論壇」無實質意義，甚至淪為中國滲透破口，如當選會停辦。台北市長蔣萬安今（18）日到雲林參訪接受媒體聯訪被問及。他表示，雙城論壇是目前兩岸之間僅存唯一官方交流的管道。兩岸關係越困難，越需要溝通交流，會持續秉持對等、尊嚴、善意、互惠原則，讓這樣子兩座城市持續市政交流。

媒體續問，沈伯洋批評現在蔣萬安以前是「萬事問中央」，現在是「萬事問沈伯洋」。蔣萬安回應，只要是市政、人民關心的議題，一定會清楚的跟大家做說明，但包括像里長被檢調調查約談，說里長感受到被恐嚇，又說相關的資料被滲透，這都是他（指沈伯洋）提出來，要講也要講出相關具體事證，所以當然要去問他。

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媒體再問「目前《壹蘋新聞網》針對台北市長選舉展開網路投票調查，最新結果顯示沈伯洋獲得高達58%，蔣萬安則為38%。蔣萬安回應，任何調查都是參考，他會持續專注市政，為市民來爭取最大的福祉。

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