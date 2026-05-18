沈伯洋諷蔣萬安「萬事問伯洋」 台北市府回擊了

民進黨立委台北市長參選人沈伯洋。（記者廖振輝攝）

民進黨上週三提名不分區立委沈伯洋參選台北市長後，為「台北上海城市論壇」是否舉辦持續與台北市長蔣萬安隔空交鋒，當蔣萬安要媒體去問問沈伯洋哪個具體的數據被滲透，沈伯洋反譏過去「『萬事問中央』，現在變成『萬事問伯洋』」，引發外界議論；台北市政府副發言人蔡畹鎣今（18）日表示，沈伯洋自己說的話，「不問他要問誰，難道還要繼續躲嗎」？

沈伯洋認為，雙城論壇沒有效益，不需要繼續舉辦，並舉例若有交通數據被拿到對岸也是一種滲透，另提到里長等職位都是中國滲透高風險族群，主張建立赴中透明制度加以「保護」；蔣萬安17日出席「中信60甲子緣」棒球特展時被問到此事，反問「所以哪一位被調查的里長覺得被保護？你們可以問問他」。

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當天沈伯洋參加「失樂園特映會」前受訪，對蔣萬安的反問回應說，「本來『萬事問中央』，現在變成『萬事問伯洋』了」。他還說，市長每個月應該都跟各地里長座談，所以對於里長現在的需求、里長要怎麼保護，「蔣萬安應該是最清楚才對」。

對於「『萬事問中央』變成『萬事問伯洋』」的話題延燒，蔣萬安今天上午到雲林考察台北市營養午餐的食材及農產品推廣，避開台北的紛擾；蔡畹鎣出馬透過影片反擊：「說雙城論壇被滲透又拿不出具體的證據，說里長被檢調上門約談是保護他們，卻又說不出是哪位里長覺得被保護了，這些話都是他（沈）自己說的，不問他要問誰，難道還要繼續躲嗎？」

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