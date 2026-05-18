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    首頁 > 政治

    高市議員肯定南部科技S廊帶 陳其邁：沒提嘉義、翁縣長會抗議的

    2026/05/18 11:06 記者王榮祥／高雄報導
    陳明澤肯定S廊帶政策，陳其邁提醒要畫入嘉義縣的先進封裝。（記者王榮祥翻攝）

    陳明澤肯定S廊帶政策，陳其邁提醒要畫入嘉義縣的先進封裝。（記者王榮祥翻攝）

    高市議員陳明澤今質詢時對南部科技S廊帶計畫表示肯定，喊話未來國家還是需要陳其邁；對此，陳其邁打趣提醒，議員的S廊帶沒畫到嘉義縣，翁縣長會抗議的，嘉義縣將是未來先進封裝最大聚落。

    今年底卸任後將交棒女兒陳琳潔的民進黨高市資深議員陳明澤，今總質詢時提到他當初大力贊成縣市合併，就是看到原高雄市與原高縣應該要整合資源，這些年來有了相當成果。

    陳其邁提到北高雄在內的南方科技S廊帶，讓北高雄岡山、燕巢到楠梓都看到產業轉型曙光，他公開肯定陳其邁政績，喊話未來國家還是需要（陳其邁），希望好人才繼續在國家發揮。

    陳其邁答詢時微笑提醒，議員所畫的S廊帶沒畫到嘉義，嘉義翁縣長會抗議的，因為先進封裝最大聚落就在嘉義縣，從晶圓製造、封裝測試都在這廊帶。

    陳其邁也提到台南沙崙未來發展也會很快，高雄剛好在S廊帶樞紐，所以先前提到24小時國際機場應儘快評估、規劃與興建，才能配合大南方發展。

    陳其邁指出，前幾天也跟陳明澤服務處主任陳琳潔談到地方發展似乎不夠快，尤其交通、捷運對路竹很重要，他很感謝服務處協調整個捷運興建、周遭可能面臨問題，相信未來北高雄整體發展會非常迅速，會請都發局加速都市計畫通盤檢討，讓路竹更符合都市計畫。

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