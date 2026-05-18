為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    駐清奈辦事處辦百人羽毛球賽 籲印度挺台參與WHA

    2026/05/18 11:05 記者黃靖媗／台北報導
    駐印度清奈辦事處與泰米爾那都州羽毛球協會（TNBA）17日上午在清奈Shuttler by Tiki Taka羽毛球場舉辦「歡樂健身，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）」百人羽毛球賽。（圖由駐清奈辦事處提供）

    駐印度清奈辦事處與泰米爾那都州羽毛球協會（TNBA）17日上午在清奈Shuttler by Tiki Taka羽毛球場舉辦「歡樂健身，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）」百人羽毛球賽。（圖由駐清奈辦事處提供）

    駐印度清奈辦事處與泰米爾那都州羽毛球協會（TNBA）17日上午在清奈Shuttler by Tiki Taka羽毛球場舉辦「歡樂健身，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）」百人羽毛球賽，計有印度友人及台商組成的16隊參加比賽。駐清奈辦事處處長許書智表示，健康無國界，不應有任何人受到遺漏，但本屆世界衛生大會（WHA）卻仍受到中國壓力，未能讓台灣參與，呼籲印度各界支持台灣有意義的參與WHA。

    許書智致詞表示，感謝泰州最大羽球組織TNBA首次與駐清奈辦事處共同合作，同時結合本地熱愛羽球運動人士的協助，讓本次活動得以順利進行。尤其羽球也是台灣及印度極為風行的老少咸宜運動，我國選手也數度贏得夏季奧運的金牌，因此未來透過羽球運動健身交流，必能增進與台灣與印度的關係。

    許書智強調，健康無國界，也是普世價值與權利，因此不應有任何人受到遺漏，但本月18日至23日在日內瓦舉辦的第79屆世界衛生大會卻仍受到中國壓力，未能讓台灣參與，呼籲印度各界支持台灣有意義的參與WHA。

    許書智賽後表示，台印關係密切，歷年來已有眾多南印度友人到台灣就學、實習或參加訓練課程，他們都是台灣的無形資產，為了讓這些友人能夠在未來台印度關係發展扮演更重要角色，因此於17日活動中，正式宣布成立「南印度留台校友會」，並由馬德拉斯國際關係研究學者包世仁（Sumit Bothra）擔任首任會長。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播