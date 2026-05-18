駐清奈辦事處辦百人羽毛球賽 籲印度挺台參與WHA

駐印度清奈辦事處與泰米爾那都州羽毛球協會（TNBA）17日上午在清奈Shuttler by Tiki Taka羽毛球場舉辦「歡樂健身，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）」百人羽毛球賽。（圖由駐清奈辦事處提供）

駐印度清奈辦事處與泰米爾那都州羽毛球協會（TNBA）17日上午在清奈Shuttler by Tiki Taka羽毛球場舉辦「歡樂健身，支持台灣參與世界衛生組織（WHO）」百人羽毛球賽，計有印度友人及台商組成的16隊參加比賽。駐清奈辦事處處長許書智表示，健康無國界，不應有任何人受到遺漏，但本屆世界衛生大會（WHA）卻仍受到中國壓力，未能讓台灣參與，呼籲印度各界支持台灣有意義的參與WHA。

許書智致詞表示，感謝泰州最大羽球組織TNBA首次與駐清奈辦事處共同合作，同時結合本地熱愛羽球運動人士的協助，讓本次活動得以順利進行。尤其羽球也是台灣及印度極為風行的老少咸宜運動，我國選手也數度贏得夏季奧運的金牌，因此未來透過羽球運動健身交流，必能增進與台灣與印度的關係。

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許書智強調，健康無國界，也是普世價值與權利，因此不應有任何人受到遺漏，但本月18日至23日在日內瓦舉辦的第79屆世界衛生大會卻仍受到中國壓力，未能讓台灣參與，呼籲印度各界支持台灣有意義的參與WHA。

許書智賽後表示，台印關係密切，歷年來已有眾多南印度友人到台灣就學、實習或參加訓練課程，他們都是台灣的無形資產，為了讓這些友人能夠在未來台印度關係發展扮演更重要角色，因此於17日活動中，正式宣布成立「南印度留台校友會」，並由馬德拉斯國際關係研究學者包世仁（Sumit Bothra）擔任首任會長。

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