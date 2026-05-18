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    首頁 > 政治

    藍綠台北市長選將就定位 鍾小平：空前絕後、最血腥的一戰

    2026/05/18 11:03 記者董冠怡／台北報導
    台北市議員鍾小平說，年底台北市長選舉將是一場空前絕後、最血腥的意識型態之戰。（記者董冠怡攝）

    台北市議員鍾小平說，年底台北市長選舉將是一場空前絕後、最血腥的意識型態之戰。（記者董冠怡攝）

    今年底台北市長之戰，民進黨派出立委沈伯洋出戰角逐連任的現任國民黨籍蔣萬安，市議員鍾小平今（18）受訪說，這將是一場空前絕後、最血腥的意識型態之戰，並指沈伯洋是賴清德斬斷蔣萬安選總統希望的攻擊手。

    鍾小平表示，沈伯洋出來會是有史以來最意識形態的戰爭，因為沈的起手式就是廢雙城論壇、蔣萬安則是護雙城論壇，會變成不管蔣的聲勢、藍綠、兩岸、統獨，總統賴清德也加碼說「沒有台灣就沒有中華民國」，又說「台北市對台灣沒有貢獻（應是沒有為台灣加分）」，在在針對蔣而來，故蔣會承受很大壓力。

    鍾小平指出，賴清德的目的就是要壓低蔣萬安的得票率，讓蔣不能外溢跑去外縣市輔選，也提高蔣參選總統的困難度，因此台北市長之戰不只牽扯到蔣萬安、沈伯洋的勝負，還有藍營這次最大兩隻領頭羊盧秀燕、蔣萬安。

    鍾小平認為，尤其是降低蔣萬安外溢至各地輔選，例如雙北連線，少去李四川那邊，更重要的是賴清德要斬斷蔣萬安選總統的希望，攻擊手就是沈伯洋，所以這將是一場空前絕後、最血腥的意識型態戰爭，而非市政之戰。

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