評蔣萬安優勢 沈伯洋：帥帥的、沒常受訪「被保護得非常好」

沈伯洋認為，執政優勢及明星光環，讓一般市民覺得蔣萬安「帥帥的，沒出什麼事」。圖為沈伯洋出席立法院國防與外交委員會。（記者廖振輝攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋被提名一週，對不同問題的侃侃而談，讓他的人氣不斷上漲；沈伯洋提到蔣萬安的優勢，除了執政，最大的優勢就是被保護得非常好，國民黨明星光環效應很強，「感覺帥帥的，沒出什麼事」，也沒那麼常受訪，有時候事情發生時，不太知道他的態度是什麼？周邊還有很多人幫他攻擊。

沈伯洋上週三（13日）接受民進黨提名，上週五（15日）接受媒體人周玉蔻廣播節目專訪，於今（18日）上午播出；周玉蔻提到沈伯洋條件這麼好，民進黨怎麼到現在才發現這人選，感覺不是第一人選，是備胎中的備胎，問沈伯洋會傷心嗎？沈伯洋表示，不會；這是黨內一個過程，要看黨內誰能做到符合市民的需求，而他的專業跟又是土生土長的台北人，因此最後覺得他很適合。

請繼續往下閱讀...

周玉蔻又提到，藍營打的是人格毀滅戰，問沈伯洋怎麼看蔣萬安跟自己的優、劣勢？沈伯洋表示，蔣萬安有執政的優勢，是國民黨力捧的明星，明星的光環、效應都很強，會讓一般市民覺得說「市長帥帥的，感覺也沒出什麼事」；加上蔣萬安也沒那麼常受訪，有時候事情發生時，不太知道他的態度是什麼，感覺是被保護的非常好，這是他很大的優勢。

沈伯洋也提到，蔣萬安身邊的人很多都很會攻擊，如徐巧芯、王鴻薇，「不過他們的攻擊也不是最近的事，從以前到現在都在攻擊我」；但整場重點是市長選舉，大家關心的應該會是市政，就算蔣萬安有很多優勢，有人幫他攻擊，「我就是一步一步講我對城市的願景」，認真地一對一拜訪所有的議員，收集議員們的意見、質詢紀錄，知道大家關心的問題是什麼。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法