「在野大聯盟」推選嘉義縣長 朴子市長吳品叡：還在思考

朴子市長吳品叡被傳出可能被「在野大聯盟」推舉參選嘉義縣長。（資料照）

今年年底嘉義縣長選戰，民進黨已推派立委蔡易餘參選，在野陣營組成「在野大聯盟」欲推「最強人選」出征，最近傳出無黨籍朴子市長吳品叡代表在野大聯盟投入縣長選舉呼聲高；吳品叡今天受訪時，感謝外界鼓勵，強調目前還在思考，是否參選縣長一事還未定案。

吳品叡曾任朴子市民代表，2018年當選朴子市長，2022年成功連任，她形象清新，隨和親民，長期推動藝文活動、在地觀光，受市民好評；最近吳品叡跨鄉鎮市參與地方活動，許多民眾認為她是挑戰綠營長期執政嘉義縣的適當人選，也傳出在野大聯盟將由她代表參選縣長。

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吳品叡說，參選縣長一事重大，更是人生階段一大挑戰，目前仍在思考、與家族長輩討論；自己會到其他鄉鎮市參與活動，確實有鄉親鼓勵她參選，但目前還未定案。

嘉義縣由綠營長期執政，被視為藍營艱困選區，縣長選舉常被認為是藍營政治人物打知名度的機會；吳品叡說，若參選縣長，絕不是以打知名度的心態面對，而是會以一定要贏的態度去打選戰，也請各界給予她時間思考，再做決定。

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