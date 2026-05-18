鄭麗文能搞定華盛頓？ 學者：只會削弱台美戰略互信

中國國民黨主席鄭麗文。（資料照）

國民黨主席鄭麗文6月將訪美，她自豪「鄭習會」已搞定北京，會讓年底選舉加分，更聲稱搞定華盛頓，選舉就好選了。學者批評，國民黨領導階層的論述愈來愈迎合中國對兩岸和平的政治定義，又在國會持續削弱國防與軍購支持，這種訊號持續累積，不只無法「搞定華盛頓」，反而會削弱台美之間的戰略互信。

鄭麗文「紅統路線」引發爭議，她在鄭習會聲稱堅持「九二共識」、「反對台獨」，甚至在川習會前接受日本媒體專訪時說，「如果美國總統川普表達了，重申一個中國政策及『反對台獨』的立場，這是完全合乎國民黨的立場」。

請繼續往下閱讀...

鄭麗文近日也在內部空戰培訓課程指出，她已經舉辦「鄭習會」，搞定了北京，接下來去美國，搞定華盛頓之後，大家選舉就好選了！

對此，東海大學陸研中心副執行長洪浦釗今日受訪表示，現在國民黨中央最大的盲點，是以為只要對中國降低衝突語言，甚至迎合中國對「和平」的政治定義，也就是將和平建立在台灣內政化、弱化防衛意志、降低對美安全合作，以及避免挑戰中國政治框架之上。當前美國真正關心的，早已不是誰比較會講和平，而是台灣是否仍具備可信的防衛意志與安全承諾。

洪浦釗指出，尤其在川習會後，這個問題其實更加明顯。川普雖然展現強烈的現實主義與交易風格，也強調希望台海「維持現狀」、不希望衝突升高，但他同時也明確表示，美國對台政策「nothing has changed」。這代表，美國並沒有接受中國將台灣完全內政化的政治框架。

洪浦釗分析，更重要的是，川普的現實主義，並不代表美國會接受台灣削弱自身防衛能力。相反地，對美國而言，真正重要的是，台灣是否願意承擔自身安全責任，以及是否仍具備足夠的戰略可信度。

洪浦釗進一步說，目前國民黨內部存在親中與親美兩條路線的拉扯。一方面，領導階層的論述愈來愈迎合中國對兩岸和平的政治定義；另一方面，也有不少人希望維持與美國的安全合作與戰略互信，但整體影響力相對有限。

洪浦釗批評，尤其當國民黨在國會持續削弱防衛投資時，這種矛盾就會更加明顯。不久前，國民黨將軍購預算從1.25兆大幅刪減至7800億，如今又有立委提案，要求全數凍結海軍第三階段後續艦籌建119億餘元預算。

洪浦釗質疑，國民黨一邊強調和平，一邊削弱國防投資與防衛準備時，這不會降低美國疑慮，反而會讓美國開始懷疑，台灣是否仍願意維持原有的安全承諾與防衛意志。

他強調，當國民黨中央論述迎合中國對和平的政治定義，同時又持續削弱國防與軍購支持時，這種訊號若持續累積，不只無法「搞定華盛頓」，反而會削弱台美之間的戰略互信，並讓美國開始懷疑，台灣是否仍願意承擔自身安全責任與安全成本，進一步影響台灣在印太安全架構中的戰略可信度與國際支持。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法