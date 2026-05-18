藍營先砍無人機、再凍潛水艇預算 陳其邁緊握麥克風批：不負責任

藍營先砍無人機、再凍潛水艇預算，陳其邁緊握麥克風批判不負責任。（記者王榮祥攝）

國民黨立院黨團日前刪減國防特別條例無人機相關預算，接著又凍結潛艦後續預算，高雄市長陳其邁今天緊握麥克風批判，這是不負責任的做法。

陳其邁說，刪減或凍結潛艦預算，等於讓台船公司在未來潛艦產業的發展跟製造都會受到影響，那不僅影響高雄的產業、尤其是軍工產業，甚至也會影響到台船同仁工作權益。

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他表示，因為高雄在造船已擁有非常完整的供應鏈，（潛艦製造）牽涉不僅只有台船一家公司，周遭的供應鏈廠商也都會受影響；同樣的無人機也是，高雄有多家無人機相關企業，如果刪減這些預算，就是刪減高雄軍工產業的發展。

陳其邁喊話國民黨，不管國家安全角度或是高雄產業的發展，都希望國民黨團就軍工產業、尤其高雄產業發展再做考量，不要這樣大手一揮，也不知道為什麼要把相關預算刪除，這個是一種不負責任的做法。

先前總統賴清德曾明示陳其邁的麥克風會越來越大支，陳其邁今天使用的麥克風沒變大支，但他雙手卻異於往常、握得很緊。

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