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    首頁 > 政治

    物理治療學會前理事長肯定蘇巧慧 分享她助物理治療師法修法

    2026/05/18 10:28 記者黃子暘／新北報導
    台灣物理治療學會前理事長王子娟分享與蘇巧慧共同推動《物理治療師法》修法的過程。（蘇巧慧辦公室提供）

    台灣物理治療學會前理事長王子娟分享與蘇巧慧共同推動《物理治療師法》修法的過程。（蘇巧慧辦公室提供）

    民進黨立委、新北市長參選人蘇巧慧持續推出「醫界為巧慧加油」系列影片 ，第七集由台灣物理治療學會前理事長王子娟分享與蘇巧慧共同推動《物理治療師法》修法的過程。王子娟肯定蘇巧慧運用法律專業與溝通協調能力成功推動修法，讓物理治療師走入社區提供服務，她也認為蘇巧慧具備優秀首長的條件，是「可以被託付的人」。

    蘇巧慧說，過去《物理治療師法》規定物理治療師執行業務須依據醫師診斷、照會或醫囑，許多物理治療師反映希望能擁有更多發揮空間，也有復健科醫師擔憂若業務範圍界定不明，恐對醫療業務造成損害；收到相關單位反應後，她於2022年法規審查期間扮演溝通橋樑，盼受過專業訓練的物理治療師在不涉及「疾病治療」前提下，能擁有更多服務彈性，也必須保障醫療行為的高度專業性及醫師的執業權益，很高興最後成功凝聚共識修法。

    王子娟表示，物理治療師團體於2019年起倡議修正《物理治療師法》，盼能調整物理治療師的業務範圍，更廣泛地投入長輩失能預防及延緩、全民運動防護等，很感謝當時蘇巧慧積極與其他醫事團體溝通，確立「非以疾病治療為目的」的核心原則，法案才得以順利推動。

    王子娟認為，蘇巧慧個性沉穩，也細心聆聽各方需求，更擅長溝通，這些都是優秀首長必須具備的條件，她相信蘇巧慧是「可以被託付的人」，擁有帶領城市穩定前進的能力。

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