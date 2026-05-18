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    首頁 > 政治

    李四川「雙北共治」蘇巧慧籲應以新北為主體 侯友宜回應了

    2026/05/18 10:17 記者黃子暘／新北報導
    新北市長侯友宜今（18）日在市議會總質詢前受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    新北市長侯友宜今（18）日在市議會總質詢前受訪，回應時事議題。（記者黃子暘攝）

    新北市長選舉持續升溫，國民黨市長參選人李四川提出「雙北共治」，民進黨立委、市長參選人蘇巧慧則駁斥雙北政策應以新北為主體，新北人口最多、不是「細漢」。新北市長侯友宜今（18）日在總質詢前受訪，被問及此事時表示，多年來雙北本就是共榮共好，不管是人民福祉、交通建設與各項溝通平台，雙北本就是共同生活圈，會持續讓雙北共榮共好，進一步擴大到北北基桃，一起並肩作戰。

    至於被問及鼠患問題，侯友宜說，新北有跨局處平台針對環境落實清理，這才是最重要的基本功，市府平常就有在做，這段時間全市已經消毒完畢。

    另外，新北市入選《幸福城市指數2026》全球排名第44名，台北46名。侯友宜對此表示，前50名中，台灣有2個城市入選，新北市是其中排名最高的，新北在醫療照護、交通基礎建設各方面都不斷持續推動，也獲得肯定，這要感謝市民朋友共同努力，也是市府團隊長期累積的成績，市府會持續努力做得更好，讓新北市更宜居、更幸福。

    全國身心障礙國民運動會開辦，侯友宜也為選手加油表示，新北市作為主辦方，已經做好萬全準備，讓所有選手創造佳績，身障比賽的選手都是了不起的生命鬥士，不斷超越自己，希望大眾一起來為選手加油。

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