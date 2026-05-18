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    首頁 > 政治

    立院審查廢清法修正案 破壞環境刑責擬加重到7年

    2026/05/18 10:03 記者楊媛婷／台北報導
    立院衛環委員會今審查政院函請的「廢棄物清理法部分條文修正草案」。（記者楊媛婷攝）

    立院衛環委員會今審查政院函請的「廢棄物清理法部分條文修正草案」。（記者楊媛婷攝）

    立院衛環委員會今（18）日審議行政院函請的「廢棄物清理法部分條文修正草案」，環境部表示，該草案是將廢棄物治理轉為全生命周期管理，包含導入智慧監控即時追查，建立太陽能光電板的回收管理責任鏈，並加重環境損害刑責，也為避免行為人脫產，將可提前啟動債權保全。

    為避免非法棄置，還有因應能源轉型等挑戰，環境部提出「廢清法」修法，草案內容包含因應科技日新月異，將導入智慧監控即時追查，包含透過電子圍籬、監視攝錄等科技執法系統設施，掌握廢棄物流向資料，也因應能源轉型後，隨之而來的新興廢棄物如太陽能光電板等回收、清除、管理等，環境部也增訂相關責任業者範圍與繳費義務，以解決過去新興廢棄物屬於事業廢棄物的問題，讓製造、輸入、設置業者共同負擔新興廢棄物清除處理責任。

    草案內容也包含整合事業廢棄物再利用管理權責，環境部表示，將可解決過去10個部會管理不一的問題，從產品來源到使用者，並建立全程流向追蹤與產品認證機制，也會建立再利用產品品質管理與驗證機制等，並增訂再利用產品加工再製者與使用者的運作管理規定，並將有法令公布後2年的緩衝期。

    這次草案也實踐環境正義並加重刑責，環境部表示，非法棄置廢棄物而損害環境的刑責將從最高5年提高到7年，針對棄置在環境敏感區加重刑責1/2，並可併科最高1500萬元罰金，還有為避免脫產，並讓環境可恢復原狀，也將修法規定公司負責人跟大股東都要負連帶責任，並可提前啟動債權保全程序，聲請假扣押的時間點將提前到書面行政處分送達時。

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