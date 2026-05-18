柯志恩喊「接陳其邁未必民進黨」尹立：五五波失效、改打分化戰

柯志恩喊「接陳其邁未必民進黨」!尹立分析藍營五五波假訊息失效、改打分化戰。（記者王榮祥翻攝）

國民黨高雄市長參選人柯志恩喊「接陳其邁棒子未必要民進黨」，民進黨高市左楠區議員參選人尹立分析，先前製造高雄藍綠五五波假象失效，現在改打分化戰。

尹立指出，國民黨自民進黨初選賴瑞隆勝出後，透過藍媒、名嘴、側翼輿論，不斷製造「高雄五五波」假象，硬要把「最弱母雞」標籤貼在賴瑞隆身上，好像只要每天講、每台講、每個名嘴輪流講，高雄人就會相信柯志恩已追上。

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日前網媒公布民調，賴瑞隆以47%領先柯志恩30.7%，差距達16.3%，原本被國民黨刻意炒作的「五五波」空氣瞬間雲消霧散。

所以柯志恩改變戰術，過去製造五五波假象，現在改打分化戰術，她在路竹座談喊出「接陳其邁棒子未必要民進黨」，表面上像是超越政黨，實際卻是想把陳其邁市府累積的治理成果，從民進黨長期執政的脈絡中切割出來，變成她可直接收割的政治資產。

尹立認為柯志恩說對了一半，但要接棒陳其邁，「一定不能是黨意順從者」，強調真正要接棒高雄的人，必須有能力也必須有勇氣。

尹立質疑這就是柯志恩最大的問題，不懂高雄，也沒有勇氣；不懂高雄，所以以為高雄人只看選舉口號，不看城市進步，沒有勇氣，所以面對國民黨傷害高雄的預算操作，只會順從黨意，不敢替高雄說話。

尹立分析藍營「五五波」假訊息戰術失效後，柯志恩改打「接棒」分化戰術，但高雄人要問的很簡單，「妳接的是陳其邁建設高雄的棒，還是國民黨傷害高雄的黨意棒？」

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