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    首頁 > 政治

    國民黨稱兩岸不是「國與國」關係 吳靜怡反問：那到底是什麼關係？

    2026/05/18 10:31 即時新聞／綜合報導
    吳靜怡提到，國民黨急著駁斥，搬出「兩岸不是國與國關係」、「大陸不是外國」、「九二共識」，但問題是，如果兩岸不是國與國關係，那到底是什麼關係？圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    吳靜怡提到，國民黨急著駁斥，搬出「兩岸不是國與國關係」、「大陸不是外國」、「九二共識」，但問題是，如果兩岸不是國與國關係，那到底是什麼關係？圖為國民黨主席鄭麗文。（資料照）

    總統賴清德昨日（17日）定調「台獨」的真實意涵，國民黨昨晚要求賴清德回答：「中華人民共和國是外國嗎？」對此，政治評論員吳靜怡則反問國民黨：「中國國民黨說兩岸不是『國與國』關係？那到底是什麼關係？中國黨，快回答！」

    吳靜怡強調，中華人民共和國從來沒有統治台灣過一天，中華民國台灣當然是主權獨立的國家。賴清德總統對外捍衛中華民國台灣的主權現狀，說清楚「台灣不屬於中華人民共和國」、「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，這是中華民國存在的基本前提。這兩句話有哪一個字說錯了？

    吳靜怡提到，國民黨急著駁斥，搬出「兩岸不是國與國關係」、「大陸不是外國」、「九二共識」，但問題是，如果兩岸不是國與國關係，那到底是什麼關係？中國國民黨拿著台灣人民納稅錢所支持的上億政黨補助款，參與中華民國的民主選舉，享受中華民國憲政制度，卻在最關鍵的主權問題上，不敢清楚承認中華人民共和國沒有統治台灣、不敢承認中華民國不是中華人民共和國的一部分，這才是最大的矛盾。

    吳靜怡諷刺地說：「真不愧是鄭麗文的『中國國民』黨！真正消滅中華民國的，就是不敢承認兩岸互不隸屬，卻急著把台灣塞回北京一中框架的壞人。」最後吳靜怡也質問國民黨：「中國黨，快回答！兩岸不是『國與國』關係，那到底是什麼關係？」

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