密室逃脫案蔣萬安挨轟卸責 周軒曝「這市長」早行動：有沒有肩膀而已

台北市長蔣萬安16日表示，已針對全市業者啟動公安稽查，並將與中央一起努力推動相關產業管理制度。（資料照）

台北市密室逃脫店「邏思起子」1名女員工因扮吊死鬼窒息過世，市長蔣萬安16日表示，已針對全市此類業者啟動公安稽查，要求落實安全管理，並將與中央一起努力推動相關產業管理制度。對此政治工作者周軒指出，新北市長侯友宜早在13日就針對密室逃脫業者展開稽查，同時訂出多項稽查重點，「兩座城市最大的差別，只有市長有沒有肩膀而已。」

周軒18日在臉書發布貼文質疑，台北市密室逃脫面臨重大公安問題，蔣萬安還在講，「希望中央如果可以透過專法，或有一致的管理制度與安全標準，地方政府就會有所依據。」

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周軒舉例，反觀隔壁的新北市，市長侯友宜「不囉嗦」，5天前（5/13）馬上要求新北市政府稽查密室逃脫業者，而且還訂出了稽查重點，包括「公共意外責任保險投保」、「建築物公共安全申報」、「定型化契約條款」、「場地安全標示」、「消防安全設備」。同時，新北市政府表明往後將不定期展開稽查。

周軒說，侯友宜從來也沒有說什麼，「請中央立專法，地方才有依據」，新北市政府就直接做了。「蔣萬安呢？新北市做的到，台北市不行嗎？新北市的預算有台北市多嗎？台北市的面積有新北市大嗎？」

文末周軒直言，「其實，兩座城市最大的差別，只有市長有沒有肩膀而已。」

大批網友紛紛在周軒貼文底下留言表示，「這市長到底剩什麼功能」、「一出事就甩鍋，無能力就換人」、「難怪律師當不成，誰請他誰倒楣」、「一切都要等中央指示，那需要你這個一級主管做什麼」。

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