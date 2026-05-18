為什麼國民黨總要唱衰台灣？ 呂捷一針見血點出答案！

補教名師呂捷。（翻攝自臉書）

民進黨17日舉辦「創黨40週年紀念系列活動青年座談會—台北場」，邀請到歷史補教名師呂捷演說。呂捷提到許多人都非常納悶的問題，那就是為何以國民黨為首的在野陣營要一直唱衰台灣，並給出一針見血的答案。

呂捷17日在民進黨創黨40週年青年座談會上，解釋為何國民黨要一直唱衰台灣？為何「台灣出事」總有一群人嗨翻？他說，國民黨有很長一段時間，一直在摧毀台灣人的民族自信心，「為什麼他就是要讓你覺得你很廢、你很爛、你應該要自卑？因為唯有你自卑，他才會有優越感。

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「1949年，他們被打到台灣來當年，國民黨的宣傳叫作『我軍撤退神速，匪軍追趕不及』。什麼意思？就是『拎北跑很快，你追不上』。所以他們哪來的優越感？他們的優越感靠什麼東西？靠軍隊，再來靠羞辱，讓你覺得你很自卑，你也必須要自卑。」

呂捷繼續說道：「所以你會發現，尤其是這幾年，只要台灣有一點點好事，他們就如喪考妣，好像事情很嚴重。但台灣有一點風雨，他們就像中樂透一樣，『你看你看，你沒多厲害啊！』例如2024年棒球12強，我們拿了世界冠軍，他們有人說我給你99分（這邊指的是嘉義市長參選人張啓楷），你憑什麼幫我們打分數啊？扣那一分是怎麼扣的？他說因為不能讓你太驕傲？！」

「他們就是不想讓你擁有所謂的優越感，一直以來我們好不容易所建構的，就是台灣的民族自信。我們小時候在李登輝當總統的時候，口號是『為什麼瑞士行台灣不行？』後來變成『為什麼南韓行台灣不行？』到馬英九當總統，又變『為什麼中國行台灣不行？』他們會拿一個東西讓你覺得你很爛，他們不願意給你任何的肯定，這種人其實不只國民黨，現在網路上也出現這樣子的氛圍。」

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