民團於日內瓦舉辦「Team Taiwan挺台大遊行」 傳達台灣參與WHO決心

台灣聯合國協進會與歐洲挺台健走協會17日於日內瓦舉辦「Team Taiwan挺台大遊行」，藉由健走、遊行與宣講，向國際社會傳遞台灣參與世界衛生組織（WHO）的堅定決心。（台灣聯合國協進會提供）

第79屆世界衛生大會（WHA）18日於瑞士日內瓦展開，我國已10年未獲邀與會。台灣聯合國協進會與歐洲挺台健走協會今（17）日於日內瓦舉辦「Team Taiwan挺台大遊行」，藉由健走、遊行與宣講，向國際社會傳遞台灣參與世界衛生組織（WHO）的堅定決心。

今年WHO官方「Walk the Talk」活動復辦，台灣民間團體除參與官方健走外，也自主發起「Team Taiwan挺台大遊行」，邀集旅歐台僑、國際友人及關心台灣國際參與的民眾共同響應。遊行隊伍上午10點半自和平紀念公園出發，步行前往日內瓦湖畔，並於湖畔舉行挺台宣講。

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衛福部長石崇良特別在出發前現身，為群眾加油打氣並熱情合影。民進黨立委郭昱晴、國民黨立委廖偉翔及民眾黨立委陳昭姿等跨黨派世衛視導團成員，也於日內瓦湖畔加入宣講行列，共同為台灣發聲。

前進WHO宣達團團長、台灣聯合國協進會常務理事史書華帶領群眾高呼「The World for Taiwan, Taiwan for All」，呼籲台灣不應被排除在WHO之外，強調推動台灣參與WHO非短期的政治活動，而是關乎全球公衛、人類健康與世界合作價值的長期努力。

歐洲挺台健走協會會長陳思妤表示，現場有來自愛爾蘭、瑞士、英國、義大利、德國，以及法國等地的僑胞，大家不遠千里而來，正是為了在國際公衛最高殿堂前展現台灣人的凝聚力。身為音樂老師的她，也帶領現場民眾唱起「望春風」、「愛拚才會贏」等歌曲，以歌聲與行動展現旅歐台僑支持台灣、守護民主價值的心。

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