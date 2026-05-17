台灣好生活政策說明會嘉義場 蔡易餘：接續翁章梁領航未來黃金十年

民進黨「台灣好生活」縣市政策說明會嘉義縣場。（記者蔡宗勳攝）

民進黨「台灣好生活」政策說明會嘉義縣場今登場，農業部長陳駿季、經濟部長龔明鑫與嘉義縣長翁章梁、立委蔡易餘、陳冠廷同台接力宣講，陳駿季和龔明鑫向鄉親報告中央政府對嘉義建設的堅定支持與實質照顧，嘉義縣長候選人蔡易餘與陳冠廷齊心提出未來的城市發展藍圖與施政願景。

翁章梁指出，台灣經濟重心正往中南部轉移，嘉義在無人機與半導體先進封裝已佔有一席之地，台積電未來更有機會挑戰設八個廠，而土地與交通是嘉義優勢，未來將積極聯手經濟部解決水電問題，讓嘉義科學園區與馬稠後產業園區成為半導體CoWoS全球布局的重鎮。

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蔡易餘表示，如果獲得大家支持擔任縣長，將以農業為根本、工業為力頭、科技為引擎、觀光為Plus加分等四大主軸，接續翁縣長的棒子，讓大家看到不一樣的嘉義。

陳冠廷說，嘉義在民進黨20年耕耘下有了非常大的轉變，從傳統農業縣，現已蛻變成農、工、科技大縣，接下來嘉義更有機會升級為軍工大縣。

陳駿季表示，中央持續升級「三保一金」福利，老農津貼將提高至1萬元，並投入逾18億元健全農水路，同時大力支持嘉義推動智慧農業與食農教育。

龔明鑫強調，台積電先進封裝廠落腳嘉義投資超5000億，中央更編列442億元投資無人機產業，190億元為場域開發，其中大部位於嘉義，全面助攻嘉義從「台灣的嘉義」走向「全世界的嘉義」。

經濟部長龔明鑫說明經濟部在嘉義全力構築無人機產業聚落。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長翁章梁在縣市政策說明會上宣講。（記者蔡宗勳攝）

立委蔡易餘強調，要讓大家看到不一樣的嘉義。（記者蔡宗勳攝）

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