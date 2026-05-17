藍提魏平政基層「反胃」恐擴散 謝衣鳯：我人微言輕

立委謝衣鳯。（資料照）

國民黨5月13日特別徵召提名前考紀會主委、律師魏平政參選彰化縣長，前田尾鄉代會副主席黃坤煌臉書發起「拒投縣長票」的「反胃大聯盟」盼國民黨覺醒，已有黨內人士擔心發生「蝴蝶效應」影響地方選情。立委謝衣鳯回應說，「我人微言輕」，應請教面對此問題的人。

謝衣鳯在這次國民黨縣長提名人選中原是基層呼聲最高，她也自認最有勝選機會，最後爭取提名卻失利，她砲火全開，不僅狂酸黨中央提名過程好比歹戲拖棚的肥皂劇，批評過程彩蛋不斷，更自嘲自己與黨內其他角逐者都已領便當，甚至抨擊黨中央破壞黨內民主制度的提名，對於基層憂「反胃」擴散，今天她也表達看法。

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「我人微言輕，經過紛紛擾擾，彰化縣長提名已經完成，應請教面對此問題的人。」謝衣鳯說，就如同在徵召前，她已經提醒過黨中央，本來是一盤好棋，但是稍不慎就可能滿盤皆輸。

謝衣鳯弟弟、彰化縣議長謝典霖，他的手機由助理代接，助理表明「議長目前不方便接電話，會代為轉達」因此無法得知他看法；不過，謝典霖在確定魏平政獲得徵召後，曾公開表態以大局為重，全力輔選魏平政。

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