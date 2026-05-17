柯志恩路竹座談湧500人 喊接棒陳其邁不一定要民進黨

國民黨高雄市長參選人柯志恩喊話「誰說接棒的人選一定要是民進黨？」（國民黨提供）

國民黨高雄市長參選人柯志恩，今天（17）日下午舉辦路竹、湖內、茄萣、阿蓮、田寮5區的基層座談會，現場超過500位民眾參與，柯志恩喊話「誰說接棒的人選一定要是民進黨？」她會讓市民相信她能接下陳其邁的市政棒子。

國民黨高雄市山地原住民議員參選人葛姵瑩致詞說，柯志恩是最重視原住民權益的市長參選人；國民黨高雄市議員李亞築則強調，柯志恩長期關心北高雄及原縣區的教育與建設發展，過去她拜託柯志恩針對路竹北嶺國小校舍改建，及阿蓮國中老舊廁所翻修，她都積極爭取相關預算，未來若當選市長，必能一改高雄縣市合併後，原縣區資源始終少於市區現況。

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柯志恩致詞表示，若有機會帶領高雄這個大家庭，她會做好媽媽的角色，照顧好家裡所有的人；她也重批民進黨：「一天到晚說她砍高雄預算，根本是胡說八道」，因為她若有機會選上高雄市長，預算當然是越多越好，怎有理由刪減！

她說，交通是原縣區長期以來的痛點，特別是鄰近行政區之間交通連結不便，承諾未來她若有機會當選市長，一定會用各種方式，改善縣區交通，讓縣區民眾的生活更便利。

柯志恩指出，這次高雄市長選舉，國民黨很有機會翻轉，但翻開2018、2022、2024三次大選，僅有2018年韓國瑜捲起「韓流」旋風時，高雄在原縣區的得票強壓民進黨，其他兩次大選，國民黨的得票數都大幅流失。但數據也顯示，並非選民認同民進黨，而是多數人不願意出來投票，因此她拜託在場鄉親，努力替她宣傳拉票，給高雄一個翻轉機會。

柯說，近來媒體調查，陳其邁市長滿意度超過8成，「陳其邁市長做的好，市民給予他肯定沒問題，但誰說接棒的人選一定要是民進黨？」

對於接下來的選戰，柯志恩透露除了延續和基層的座談，她也會走進廟口，親自和更多市民對話，她也會用媽媽照顧家人的心情，以及長期深耕教育領域的誠意，讓市民朋友相信她能接下陳其邁市長的市政棒子。

國民黨高雄市長參選人柯志恩路竹座談，湧進500人。（國民黨提供）

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