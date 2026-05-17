韓國瑜率團訪英法返國 證實會晤兩國議長、智庫緊盯台海軍購與美中局勢

立法院長韓國瑜（左2）率跨黨派立委圓滿結束英法外交之旅，17日晚間返抵桃園機場。（記者陳逸寬攝）

立法院長韓國瑜今（17日）晚率領跨黨派立委，結束為期9天的英、法國會外交之旅返抵國門。韓國瑜在機場發表談話時宣布，此行在突破台灣外交困境上取得重大成果，不僅成功與法國參議院議長及英國下議院議長進行「議長級」直接會晤，訪團更與歐洲重量級戰略智庫針對我國軍購進度、美中領導人互動對台海安全的影響等敏感議題，進行了深度的戰略對話。

面對中國長期在國際上打壓台灣生存空間，我國推動實質外交屢受挑戰。韓國瑜指出，這次出訪最關鍵的指標意義，在於實踐了「國會議長對國會議長」的直接外交。他首度對外證實，訪團已與法國參議院議長賴煦（Gérard Larcher）以及英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）順利會晤，雙方對談氣氛極為融洽。韓國瑜也透露，基於外交默契與尊重對方的考量，部分「敏感層級」人士的會面不便對外公開；但光是能正式宣布與英法兩國議長的實質會晤，就已是一大外交突破。

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除了國會高層交流，與歐洲國家戰略智庫的閉門會談更是此行的重中之重。韓國瑜表示，訪團分別與法國及英國的國家戰略智庫進行了深度交流，清楚感受到歐洲戰略學界目前對台海安全局勢的高度關切。韓國瑜明確點出，歐洲智庫的提問相當直接，焦點緊鎖兩大核心：第一是我國的防衛力量與「軍購」進度；第二則是假設美國前總統川普及中國領導人習近平會面，其後續效應對台灣未來發展、台海局勢乃至整個東北亞地緣政治將產生何種衝擊。

面對涉外與國安層級的嚴肅議題，韓國瑜強調，此次隨行的跨黨派立委展現了高度的團結與成熟的民主風範，「大家不分黨派，將心裡的真實看法和盤托出」，向國際社會明確表達台灣的立場與防衛決心。他相信，這些來自台灣國會第一線的意見與素材，未來勢必將對國際間評估台海及東北亞局勢，產生一定程度的實質影響。

韓國瑜也表示，在「議員對議員」的交流層次上同樣收穫豐碩，英、法兩國國會友台小組的議員已當場承諾將盡快組團來台，以具體行動挺台，最快本月下旬就會有第一批歐洲議員抵達台灣訪問。

立法院長韓國瑜（左2）率跨黨派立委圓滿結束英法外交之旅，17日晚間返抵桃園機場。韓國瑜在機場發表談話宣布此行成果，證實成功會晤英法兩國國會議長，並與歐洲國家級智庫就台海局勢、軍購及美中關係展開深度交流。（記者陳逸寬攝）

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