國民黨澎湖縣長參選人陳振中 白坑砂砱灘淨灘

湖東社區舉行白坑砂砱淨灘活動，陳振中前往參加。（陳振中提供）

澎湖砂砱之亂日益嚴重，不僅影響航道，同時也造成生物滅絕危機。湖西鄉湖東社區發展協會今（18）日發起「白坑砂砱灘」淨灘活動，湖西鄉長、國民黨徵召澎湖縣長參選人陳振中，與湖東社區民眾們齊聚，一起用行動守護海洋，陳振中也在臉書發表對砂砱問題的看法。

陳振中參加湖東社區「白坑砂砱灘」淨灘活動，感謝湖東社區發展協會理事長許政忠用心規劃，也謝謝民眾們熱情參與，認為這正是社區最珍貴的凝聚力！也呼籲大家一起努力，守護環境不只停留在淨灘當下，而是從日常做起，為家鄉留下更乾淨、美好的海岸風景。如果現在不開始好好保護海洋，未來可能連努力的機會都會變少！

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白坑村除了是許多人熟悉的「風茹草」主要產地，也因盛產珊瑚礁碎屑，過去曾是灰窯業重鎮，但因傳統燒窯方式，造成空氣污染，環境成本付出太高逐漸沒落。隨著產業變遷，這片海岸也保留下純淨自然的樣貌，成為湖西鄉珍貴的在地風景，但堆積如山的砂砱問題，也成為刻不容緩待解的燙手山芋。

陳振中歡迎大家來白坑沙灘走走，感受這片獨特的自然海岸景致。同時也著手進行砂砱整治計畫，由於砂砱與牡蠣殼同樣是碳酸鈣成分，除了為鋪路建材、發展文創外，也考慮引進高科技產業研磨成粉，重新回歸大海或養灘，未來都會納入施政白皮書內，爭取澎湖縣民支持實施。

砂砱堆積影響航道，也造成海洋生態危機。（陳振中提供）

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