CBS主播控圓山飯店禁播報川習會 外交部：溝通誤解 已向外媒說明事實

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）主播日前指控在川習會期間，圓山大飯店禁止其在下榻飯店播報政治內容。外交部17日說明，經瞭解是因住客安寧等因素產生溝通誤解，並非因為政治因素或報導指稱內容而遭限制採訪，已請相關駐外館處向外媒說明事實。（資料照）

美國哥倫比亞廣播公司（CBS News）主播日前指控在川習會期間，圓山大飯店禁止其在下榻飯店播報政治內容。對此，外交部今（17）日說明，經瞭解是因住客安寧等因素產生溝通誤解，並非因為政治因素或報導指稱內容而遭限制採訪，已請相關駐外館處向外媒說明事實；外交部強調，新聞與言論自由均為我國核心價值，我國政府不會因政治立場限制國內外媒體採訪。

外交部表示，他們高度重視此事，經向相關單位瞭解，本案為媒體團隊於旅宿空間內進行拍攝及連線作業，因涉及住客安寧、隱私維護及場地管理程序等產生的溝通誤解，非因政治因素或報導指稱內容而遭限制採訪。

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外交部強調，台灣是民主國家，新聞與言論自由均為我國核心價值，一向歡迎國際媒體來台採訪，也長期提供自由、安全、開放且便利的報導環境。我國政府不會因政治立場限制國內外媒體採訪，更不會對報導內容進行任何形式的干預。

外交部說明，經瞭解，本案是飯店方基於維護整體住宿品質及住客隱私，並考量該外媒未依程序事先提出拍攝申請且在清晨時段進行連線作業的音量已影響其他住客安寧，因此婉拒其拍攝。此純屬旅宿業者依據正常營運管理所做之處置，與新聞內容或政治立場無涉。

對於相關報導造成外界誤解，外交部深表遺憾，並表示，已請相關駐外館處向外媒說明事實，並將繼續協助國際媒體在台採訪事宜。我國政府也將秉持一貫開放、透明及尊重新聞自由的原則，持續歡迎國際媒體來台，報導台灣及區域情勢。

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