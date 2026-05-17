藍推軍公教「自動調薪」 莊瑞雄示警：鎖死中央、地方財政

民進黨團幹事長莊瑞雄。（資料照）

為搶攻軍公教選票，藍委翁曉玲再提出「軍公教人員待遇調整條例草案」將軍公教人員待遇調整入法。民進黨立院黨團幹事長莊瑞雄今示警，把調薪制度寫成「自動觸發」的法律公式，景氣好的時候當然沒有問題，若經濟反轉、稅收下滑、國際情勢變動等情況，這種支出很難回頭，除中央財政外，地方政府的壓力也會很大，而龐大的人事成本，更會排擠掉建設、社福、教育、長照的公共服務預算。

國民黨立委翁曉玲所提「軍公教人員待遇調整條例草案」，明定軍公教人員待遇調整規範，於消費者物價指數達百分之三時或每四年予以調整，且調整比率不得低於物價成長率之二分之一，又成長率為零或負數時，不予調整。

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草案要求，行政院應設「軍公教人員待遇調整審議委員會」其中25人中要求現職軍公教人員代表佔9人，並規定除因國家財政經濟重大困難或維護重大公共利益外，行政院不得變更或不予核定審議委員會議決之待遇調整方案。

莊瑞雄接受本報訪問時指出，照顧軍公教合理反映物價社會都會支持，但要把調薪制度寫成「自動觸發」的法律公式，就沒有顧慮到整個財政的現況、整體經濟循環，這涉及到整個國家治理、財政考量。

他續指，本來行政院是按照景氣、稅收、財政狀況去綜合去做評估調薪機制，現在把它變成好像CPI到了就要加薪，四年就要去調整，又要求行政院不得不核定，直接鎖死財政調度的空間，意味著軍公教待遇依法固定只能往上加。

「景氣好的時候當然沒有問題，若經濟反轉、稅收下滑、國際情勢變動等情況，這種支出很難回頭！」莊瑞雄示警，草案明定負成長的時候，也是不能調整，變成制度上只有往上，沒有一個回彈的機制，未來的財政壓力一定是越來越大。

莊瑞雄說，這影響到的不是只有中央政府，地方政府的壓力也會很大，對於一些財政本來就吃緊的縣市，也一樣要跟著負擔龐大的人事成本，更會排擠掉建設、社福、教育、長照的公共服務預算。

此外，莊瑞雄提及，國民黨這次在軍購條例審查時宣稱不能浪費，現在又提出這種幾乎是永久性擴張人事支出的一個法案，這個標準就矛盾了。動不動都加碼、什麼都是喊發錢，真正國家安全、基礎建設都會造成很大的一個排擠效應。

他強調，待遇的部分都可以討論，但也要保留財政整體的彈性，把它寫成一個硬性的法律，整個國家的財政會失衡，更別提及一般勞工也會有相對剝奪感。

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