川習會後局勢牽動印太安全 學者：國際秩序進入重組

美國總統川普日前在北京與中國國家主席習近平會面。（法新社檔案照）

川習峰會後，東海大學中國大陸暨區域發展研究中心5月18日將舉辦「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」，邀請陸委會副主委沈有忠、外交部政務次長陳明祺，以及多位國際政治與兩岸關係學者，共同分析川習會後的區域局勢變化，以及台灣面對的戰略挑戰。

東海大學陸研中心林子立表示，川習會不只是美中雙邊高峰會，更牽動整個印太區域安全與全球地緣政治局勢。從經貿、科技、能源安全，到台海、南海與全球供應鏈布局，這場峰會涉及的層面極廣，也反映當前國際秩序正持續進入重組階段。

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林子立指出，台灣位處第一島鏈與印太戰略關鍵位置，無論是半導體供應鏈、海上航運安全，或民主國家間的安全與制度合作，台灣都已成為國際社會高度關注的重要節點。因此，如何正確解讀川習會後的美中互動、理解各方戰略布局，以及思考台灣下一步應如何因應，已成為當前台灣社會必須共同面對的重要課題。

林子立表示，此次座談會希望透過不同領域專家學者的分析與交流，從國際政治、兩岸關係、經濟安全與印太戰略等角度，深入探討川習會後的區域局勢變化，以及未來兩岸關係可能的發展方向。尤其在全球局勢快速變動下，台灣更需要建立對國際局勢的戰略理解，並思考如何在美中競爭與印太重組過程中，維持自身的安全、戰略自主性與國際發展空間。

主辦單位指出，「川習會後兩岸關係發展前瞻座談會」於5月18日下午3時30分至5時30分，於台大醫院國際會議中心舉行，歡迎關心國際局勢與兩岸關係發展的各界人士參與交流。

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