吳中源大安座談會 蔡其昌：選舉很重要

民進黨台中市長參選人何欣純表示，吳中源是議員好人選，她若當選市長，一定全力配合，讓甲安埔愈來愈好。（民眾提供）

民進黨台中市議員參選人吳中源今天在大安區舉辦座談會，民進黨市議員陳淑華、立法院總召蔡其昌及台中市長參選人、立委何欣純紛到場，除了介紹吳中源是市議員好人選，何欣純表示，若當選市長一定全力配合，讓甲安埔愈來愈好，並重申其各項福利政見。

何欣純推薦吳中源是市議員的好人選，若她當選市長一定全力配合，讓甲安埔愈來愈好，如推動海線鐵路雙軌高架等，改善海線交通，並表示，對於現在好的福利政策，她當選市長後會持續推動，例如維持老人健保補助，並會擴大敬老愛心卡用途，方便長輩使用，同時提供「皮蛇」疫苗補助，還有學校午餐免費等，照顧市民老小。

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立法院總召蔡其昌表示，台灣的政治是選子孫的未來，今天來是談要如何推選優秀的候選人，國家的總預算應於去年12月審查通過，在野黨卻拖到現在才開始審，地方建設、人民需要的都需要國家的總預算，在野黨阻擋總預算審查，致國家沒有辦法向前走，人民的問題無法解決，社會福利無法推動。

蔡其昌說，大家不要戰爭，台灣要「顧乎勇」，但藍白大砍軍購特別預算，所以選舉很重要，大家要選出對國家好、對台中市好及對甲安埔好的人選，呼籲大家台中市長支持何欣純、市議員支持吳中源。

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