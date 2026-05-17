民眾黨台中劉芩妤成立總部 「楊寶楨」再缺席 黃國昌表態了

民眾黨主席黃國昌（中）說，實際走入鄰里，了解地方民眾才是民眾黨驕傲推出的候選人。（記者黃旭磊攝）

台灣民眾黨台中西屯區議員參選人劉芩妤服務處今揭牌，包括主席黃國昌及表態參選彰化縣長的前民眾黨立委蔡壁如等數十名白營要角到場，由於前發言人楊寶楨有意參選台中市東南區議員，今天（17日）再缺席「民眾黨台中隊」場合引發議論，黃國昌先稱讚劉芩妤從「直播主」投身政治歷程，隨後意有所指說，實際走入鄰里，了解地方民眾，才是民眾黨驕傲推出的候選人。

楊寶楨「寶寶」表態投入台中市東南區議員選戰，近日連遭黨內台中市議員江和樹痛批「每到關鍵時刻人都不見」，連後輩劉芩妤都批評「不是誰聲量大、誰喊得兇，就必須為誰讓路」，黃國昌被問對於楊寶楨可能脫黨參選看法，黃國昌先讚揚劉芩妤，稱「今天最佳的女主角是劉芩妤」，所有討論跟焦點，都應該放在最佳女主角芩妤身上。

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黃國昌說，劉芩妤原是直播主，之後捲起袖子投入民眾黨組織部服務，深入基層、走進社區，不只在網路上被支持者稱為「小草女神」，更重要的是在地方經營過程中「不怕苦、不怕累」，實際走入鄰里，了解地方民眾最需要市政改變。

黃國昌表示，這是民眾黨非常驕傲推出的西屯區候選人，也相信劉芩妤未來若順利進入台中市議會，將與黨內其他當選議員共同組成議會黨團，扮演監督市政、替民眾發聲重要角色。

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