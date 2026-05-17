外在體制魔咒 薛化元：期待川普說出台灣是國家非常困難

包括台獨聯盟在內的多個本土社團今（17）日聯合舉辦「十年，2016～2026年本土政權總檢視」座談會。（記者叢昌瑾攝）

本土社團今日舉行「2016-2026 本土政權執政總檢視」座談會，台灣教授協會會長薛化元直指，台灣在國際上至今無法成為一個正常的國家，「川習會」大家都看到了，期待美國總統川普說出台灣是一個主權獨立國家，非常困難。

台灣獨立建國聯盟主席陳南天表示，民進黨政府這十年做得不夠，在維持現狀和國際上「一中原則」框架下，本土政黨是綁手綁腳。不過，這十年間，台灣通過了亞洲第一同婚法案，台灣也是民主抗疫典範，而且經濟成長率也遠勝馬政府時期；勞動平權方面，連續十年基本薪資達2萬8千元，調幅破42%。

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陳南天認為，中華民國論述雖然凝聚短期共識，卻可能成為獨立建國的停滯陷阱。近年最大危機是在立法院，國會亂象與藍白陣營的政治牽制，削弱國防自主的延續性。但數據證明我們具備獨立國家的實力，下一個十年，我們必須具備成為獨立國家的意志。

薛化元表示，第一次完全政黨輪替確立了「內政法制化」的基礎，但仍受限於外在體制魔咒。台灣至今在國際上仍無法成為一個正常的國家，「川習會」大家都看到了，期待美國總統川普說出台灣是一個主權獨立國家，非常困難。

薛化元指出，很多國家說要支持台灣有效參與國際組織，但除WTO之外，截至目前相當困難，尤其中國崛起之下，台灣要在國際上做為主權獨立國家是有困難性。他舉例，台灣加入「關稅暨貿易總協定」GATT是用「台澎金馬個別關稅領域」，並不是國家名義。

薛化元進一步說，台灣現在還有一個嚴重的問題，有「紮根」不夠的民主憲政基本價值，且有生根困難的問題。另一問題是，國家認同的分裂與延續，構成了民主生根的底層阻礙。

薛化元舉例，台灣的多元歷史記憶是非常可怕的，有學校考題提到，哪一個國家的飛機在二戰時轟炸過台灣？竟然有一位老師堅持是日本！這個就是錯誤的歷史記憶。當時台灣人是參加日本的精神總動員與中國作戰，並不是參加抗日戰爭的。

薛化元也說，面對言論自由實況的內在緊張，以及網路時代的假訊息，應該要用「自由的限制是以保障自由為前提」的憲政價值來處理。經濟方面，宏觀政策帶來高成長，微觀層面卻面臨分配失衡，政府可以用租稅手段處理，藉此鼓勵傳統產業，讓租稅更公平。不要再普發現金一萬元，有超徵應該要補貼台電。

永社理事長羅承宗指出，本土政權執政十年，許多正名的事沒做，例如扁執政時，中華文化總會一度改為「國家文化總會」，後來又被馬政府恢復成中華文化總會，本土執政至今未再改回來。此外「台灣郵政」改回中華郵政後，完全執政那8年，都沒有想到要更名。

羅承宗批評，目前朝小野大，國民黨善用提案權、預算權、人事同意權杯葛一切，連監察院預算都被刪到沒錢繳電費，還得台電通融用分期付款方式繳費。他建議，執政黨要實際下鄉了解台灣民眾、學界的想法。

圖為台灣教授協會會長薛化元。（記者叢昌瑾攝）

圖為現代文化基金會董事陳慧君。（記者叢昌瑾攝）

圖為永社理事長羅承宗。（記者叢昌瑾攝）

圖為台灣獨立建國聯盟主席陳南天。（記者叢昌瑾攝）

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