國民黨中壢區桃園市議員初選民調 劉安祺、吳睿霖、彭康傑出線

國民黨桃園市中壢區議員初選民調結果公布，圖左起彭康傑、李慶融、桃園市黨部主委蔡忠誠、劉安祺、吳睿霖合照。（國民黨桃園市黨部提供）

國民黨桃園市黨部公布中壢選區桃園市議員初選民調，今天（17日）公布結果，前議員劉安祺、現任議員吳嘉和之子吳睿霖、前新北市府秘書彭康傑3人勝出。

桃園市黨部委託「TVBS民意調查中心」及「艾普羅行銷市場研究公司」兩家機構辦理於5月14日至16日辦理桃園市議員第七選區（中壢區）黨內初選民調，市黨部主委蔡忠誠今日公布民調加權後的最終結果，由前議員劉安祺、現任議員吳嘉和之子吳睿霖及前新北市府秘書彭康傑依支持率領先勝出。

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公布儀式現場，蔡忠誠當場向3位出線的黨內同志表達祝賀，同時也特別勉勵遺珠之憾的李慶融（龍平里長）。蔡忠誠表示，勝選是責任的開始，期許出線同志全力以赴贏得大選；而落敗者也不要氣餒，未來黨部仍需要優秀人才共同為地方打拚。

蔡忠誠指出，第七選區（中壢區）除現任議員包括議長邱奕勝、議員梁為超、葉明月登記參選連任，共有4位新人登記初選，爭取3席新人提名名額。經過連續3天的全民調對決，根據兩家民調公司平均統計，最終排序及民調數據如下：

•劉安祺：最終支持率 58.236％（原始平均支持率 58.236％，無加權）。

•吳睿霖：最終支持率 34.633％（原始平均支持率 23.089％，獲36-40歲青年50％加權）。

•彭康傑：最終支持率 17.382％（原始平均支持率 8.691％，獲35歲以下青年70％及新人30％加權）。

•李慶融：最終支持率 12.980％（原始平均支持率 9.985％，獲新人30％加權）。

另外，初選結果將送交桃園市委員會審議通過後，正式報請中央黨部核定公布。

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