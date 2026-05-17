民眾黨台中劉芩妤成立總部 江啟臣送花來、黃國昌被問「藍白合」

台灣民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤（中，白衣）服務處揭牌，主席黃國昌（後排中）等數十名白營要角力挺。（記者黃旭磊攝）

台灣民眾黨主席黃國昌為黨內台中西屯區議員參選人劉芩妤服務處揭牌，包括表態參選彰化縣長的前民眾黨立委蔡壁如等數十名白營要角到場，國民黨台中市長參選人江啟臣特地送花祝福，黃國昌被問到對於選戰「藍白合」看法，黃國昌說，「台灣民眾黨有自己主體性，跟中國國民黨彼此政黨合作協議，已寫明清楚。」

民眾黨台中西屯區議員參選人劉芩妤總部位於福科路，今天上午（17日）開幕式擠滿白營要角，包括蔡壁如、台中市議員江和樹、新竹市副市長邱臣遠、民眾黨立委王安祥及民眾黨台中市黨部主委陳清龍等數十人，劉芩妤為「民眾台八線」直播主，因外型亮麗普遍被支持者稱為「小草女神」，今年4月陪民眾黨創黨主席柯文哲在逢甲夜市掃街，因遭前六分局長誤噴辣椒水而形成新聞事件，該分局長並因此下台。

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眼尖民眾在服務處門口看到「惠民啟航」、立法院副院長江啟臣花籃，黃國昌說，跟中國國民黨彼此政黨合作協議，已寫明清楚，當初江啟臣副院長爭取初選過程，陳清龍主委、秘書長都有表達祝福之意（送花籃）。

黃國昌表示，台灣民眾黨在台中市選戰策略及步調，有自己主體性，跟江副院長（會）有進一步合作，清龍主委跟江副院長都是豐原人，兩人會有順暢溝通。

國民黨台中市長參選人江啟臣送花祝福。（記者黃旭磊攝）

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