都是罐頭回應？沈伯洋指老宅延壽推進慢 蔣萬安：都發局已說明

台北市長蔣萬安。（記者方賓照攝）

台北市長蔣萬安今天上午出席公開活動受訪時被問到市長選舉相關政治議題，包括民進黨籍參選人沈伯洋指市府交通數據給對岸也算一種滲透，也質疑台北市老宅延壽進度很慢；蔣萬安回應，「所以哪一個具體數據被滲透，你們可以問問他」，他還說，「都發局已說明」老宅推進進度與電梯加碼辦成效。

沈伯洋昨天針對台北上海城市論壇（雙城論壇）議題反擊表示，資料如果被拿走也叫滲透，例如市府交通數據給對方，也算一種滲透，那是定義問題。對此，蔣萬安今面對媒體追問只回應兩句話：「所以哪一個具體數據被滲透，你們可以問問他。」

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除此之外，沈伯洋認為里長等職位是中國滲透高風險族群，主張建立赴中透明制度保護；媒體詢問，但過去有數十名里長赴中旅遊遭調查，最後判無罪，怎麼樣算是保護？蔣萬安說：「所以哪一位被調查的里長覺得被保護，你們可以問問他。」

對於沈伯洋指稱台北市延壽老宅走得很慢；蔣萬安表示，都發局昨已清楚完整說明這段期間所推動各項老宅的推進速度，還有電梯加碼辦的相關成效。

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