蘇巧慧提3項寵物政見 照顧毛小孩也守護獸醫 一起在新北快樂生活

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左2）今在毛小孩宣導活動與毛小孩互動。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人暨立委蘇巧慧今出席新北市獸醫師公會主辦的毛小孩宣導活動時，提出3項寵物政見，包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療量能、擴大實施寵物長照相關政策，藉此照顧毛小孩，也守護獸醫師，蘇巧慧盼「一起讓毛小孩與家人在新北市一起快樂生活」，她同時會繼續和政府、民間各單位合作，讓更多好的政策可以落地實踐。

蘇巧慧今受新北市獸醫師公會邀請，和民進黨新北市議員參選人吳奕萱、陳岱吟到輔仁大學出席「守護毛寶貝寵物高齡照護與慢性疾病學術研討會暨宣導園遊會」，她看見現場排隊等待施打狂犬病疫苗的芬蘭狐狸犬、柴犬也萌心大發，和毛小孩、飼主聊聊互動。

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蘇巧慧說，獸醫師不只守護動物的健康，同時也把連動的產業經濟鏈守住，過去獸醫師在各樣傳染疾病中挺身而出，不只照顧毛小孩，也為台灣守住家園，因此她再次來到獸醫師公會的活動，表達對獸醫師的敬意與謝意。

她提及未來對於獸醫師、毛小孩權益等相關政見，她表示，未來若有機會當選新北市長，首先她期望擴大疫苗施打和健檢範圍，在面對人畜共通傳染病時，補助能夠再擴大；再來，她要提升夜間醫療量能，讓願意夜間開診的診所能夠獲得政府補貼；最後，她期望擴大實施寵物長照相關政策，讓新北市已經開始的好政策，能夠更全面來實施，不只照顧毛小孩，也創造產業鏈的新價值。

蘇巧慧表示，這3項寵物政見，是她希望能夠在這個城市幫助大家，一起和獸醫師照顧毛小孩，也希望大家不吝指教，讓她的政策可以更完善，一起讓毛小孩與家人在新北市一起快樂生活。

她指出，過去幾年她在立法院推動「獸醫師不開業獎金」政策，也推動「動物醫事助理」制度，就是希望在津貼、人力上能夠成為獸醫師的後盾。她也感謝獸醫師公會一路上在傳染病防治、照顧毛小孩等議題上無役不與，未來她會繼續和政府、民間各單位合作，讓更多好的政策可以落地實踐。

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左2）今提三項寵物政見，包括擴大疫苗施打和健檢範圍、提升夜間醫療量能、擴大實施寵物長照相關政策，藉此照顧毛小孩，也守護獸醫。（記者黃政嘉攝）

飼主排隊等待毛小孩義剪活動。（記者黃政嘉攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧（前排左4）今受新北市獸醫師公會邀請出席「守護毛寶貝寵物高齡照護與慢性疾病學術研討會暨宣導園遊會」。（記者黃政嘉攝）

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