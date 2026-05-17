國民黨砍光無人機預算 王定宇轟：親痛仇快 中共得利

民進黨立委王定宇。（資料照）

立法院日前三讀通過7800億元軍購特別條例，大砍政院版4700億元其中包含國防自主、無人機等多項預算，藍白聲稱可回歸年度預算編列。豈料，國民黨籍國防外交委員會召委馬文君卻提出多項提案，要砍光5億無人機開發預算、超刪海軍預算等。民進黨國防外交委員會立委王定宇今開轟，把預算砍到0、凍到0，甚至砍到變負數，儼然是「國不防」、「國家不設防」立委。

王定宇指出，在去年9月、10月就應付委審查的年度預算，一直到年底就應該審查完畢；藍白聯手在程序委員會阻擋年度預算付委，遲到現在已在當年度內的5月底，才開始進入審查的階段。整個期程慢了七、八個月，對國家不管是財政、建設及國家運作傷害非常的大，其中國防預算也是一樣。

請繼續往下閱讀...

針對下週將展開審查今年度的國防預算，王定宇續指，中國國民黨的立委竟提案要把潛艦後續艦的100多億全數凍結；海軍採購各式靶具預算額度3200多萬元，也被國民黨立委提案要刪除5000萬元，不僅把你刪到0，還刪到「負1800」萬，連負數都出來了。

王定宇再指，在無人機的發展，全世界都知道無人機對現代的國防有多重要，連美國都大力在發展最重要的不對稱戰力就是無人機。台灣今年本來就該動支的無人機的研發預算5億餘元，被國民黨立委提案刪除到0，還聲稱發展無人機這個預算，對國軍沒有益處。

他怒斥，先前在討論八年期1.25兆國防特別預算時，藍白立委都聲稱他們支持國防，預算不要放在特別預算，通通改列年度預算；結果列在年度預算，延了八個月審查都不審查，審查的時候把你砍到0，全部100%凍結，甚至砍到變負數。

「身為一個國防委員會的立委，國防委員會、國防委員是幫助國家的防衛，不是叫做國不防立委，國不防委員會，國家不設防立委。」王定宇痛批，藍白委員聯手的這種作法，毫無理性，把預算砍到0、凍到0，甚至砍到變負數，更無視國軍的需求、中國對台灣的威脅、國際發展的趨勢以及國內國防產業發展的需要。

王定宇質疑，國民黨把水面下的潛艇預算凍結起來、天上飛的無人機凍結起來、訓練用的靶機砍到變負數，這種作法唯一得利的是威脅台灣的中國的解放軍。解放軍國防預算已達到八兆元、每年增加7%，在台灣的國民黨領著台灣人的納稅錢，卻把國防預算凍結、減列到負數，對台灣的安全，對你我家人的安全，以及對台灣國防產業的發展都沒有益處。

他呼籲，在野黨雖然在野，國家是大家的，雖然黨派不同有所競爭，但國防安全、經濟產業的發展也是沒有黨派之分的，如果採取這種傷害國防的作法，親痛仇快，對台灣一點益處都沒有。

有關靶具預算問題，馬文君昨回應澄清，「靶具全案1億6千餘萬元，115年編列3千餘萬元，提案是全案刪5千萬，115年凍1千萬，沒有超刪」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法