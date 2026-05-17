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    首頁 > 政治

    是不是「細漢」？李四川：蔣市長「昨天已講過」謝謝

    2026/05/17 11:32 記者俞肇福／新北報導
    國民黨新北市長參選人李四川（左二）17日參加瑞芳區九份聖明宮媽祖遶境，與支持者合影。（記者俞肇福攝）

    國民黨新北市長參選人李四川（左二）17日參加瑞芳區九份聖明宮媽祖遶境，與支持者合影。（記者俞肇福攝）

    國民黨新北市長參選人李四川日前提出「雙北共治」，要用軌道交通建設串連台北市，讓雙北變成「30分鐘生活圈」，民進黨新北市長參選人蘇巧慧說，新北市是人口最多的縣市，「我們不是別人的『細漢』」。李四川今天（17日）上午到瑞芳參加九份聖明宮媽祖遶境活動時面對記者追問，他只簡短回答：「昨天台北市長蔣萬安已經回答過，謝謝。」

    李四川、台北市長蔣萬安等人昨天（16日）上「董事長開講」節目；李四川因為喊出「雙北共治」口號，被酸是蔣萬安的「細漢仔」，蔣萬安昨天公開當眾澄清。蔣萬安說，感謝李四川全力協助他在啟用大巨蛋、輝達落腳台北市，輝達能留在台北市，李四川的貢獻和付出功不可沒，李四川說雙北共治，卻被別人說，「川伯是我的細漢仔」，他要問大家，「川伯像我的細漢仔嗎？」台下民眾轟然大笑，蔣萬安承諾，台北和新北攜手共治，一起打拚，為所有市民朋友打造更好的環境。

    今天早上九份聖明宮媽祖遶境活動前，李四川到現場上香參拜祈福，被記者堵訪詢問有關對手蘇巧慧「我們不是別人的『細漢』說法」，詢問李四川看法，李四川只簡短回答說，昨天台北市長蔣萬安已經回答過，謝謝。」

    地方耆老表示，二戰末期，痢疾盛行於九份一帶，地方人士遂前往關渡宮奉請二媽至九份遶境祈福，隨後疫情獲得控制，在地居民從此篤信媽祖，每年農曆四月初一的山城媽祖遶境，也成為九份的重要慶典。聖明宮為九份在地核心廟宇，每年九份媽祖遶境皆以聖明宮作為起迄點。

    相關新聞請見：

    李四川「雙北共治」被酸 蔣萬安：川伯像我的細漢仔嗎？

    雙北共治誰「細漢」？ 蘇巧慧：我是以新北為主體最好市長人選

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